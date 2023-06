La vita spezzata di Anna, morta nell’incendio del luogo in cui sognava di vivere. Le testimonianze sul posto

I fumi inalati non le hanno lasciato scampo, né i suoi coinquilini avrebbero potuto raggiungerla. Un incendio di una violenza inaudita, quello divampato in pochi drammatici istanti per cause ancora oscure, si è portato via in un attimo la vita della giovane e promettente Anna Tuzzato, 29 anni ma già una grande bagaglio di esperienze alle spalle e tanta voglia di costruire il suo futuro nel Paese che si era scelta e che l’aveva abbagliata.

La sua vita stava per cambiare, mancava poco e sarebbe andata a vivere con il suo ragazzo poco distante, in una casa più grande e con la terrazza, il sogno di entrambi, nello stesso quartiere. Ma è rimasta intrappolata nella sua camera, al secondo piano della vecchia palazzina in stile.

Il dolore si mischia alla puzza di fumo in Rue Aviateur Thieffry, al civico 62, appartamenti a più piani, tutti uguali, con tanto legno e splendidi balconi esagonali, tipici dell’Art Nouveau disseminata nei tranquilli quartieri di Bruxelles, dove tutto sa di Europa.

È una domenica calda e afosa a Etterbeek, quartiere che fa comune, e conta poco meno gli abitanti del centro storico di Venezia, ma con tanti volti di ogni nazionalità, eppure tutti europei. Condomini che si affacciano su strade ordinate: c’è silenzio, i negozi e le attività sono tutte chiuse, i bar anche. I locali aperti si contano sulle dita di una mano. In Rue Aviateur Thieffry dove abitava Anna Tuzzato assieme a un coinquilino e alla padrona di casa – ciascuno aveva il suo piano e il suo spazio – si vede a stento qualche famiglia che passeggia, spingendo carrozzini, rari giovani con le cuffie.

L’abitazione a tre piani, compreso quello di terra, è completamente bruciata, avvolta nella fuliggine e sotto sequestro, cinta da un nastro rosso. L’aria è ancora irrespirabile. Le finestre del secondo piano sono completamente andate in frantumi, come se dentro fosse scoppiata una bomba a orologeria. La famiglia non è ancora venuta a vedere la camera dove si trovava Anna al momento della tragedia. Forse lo farà oggi. Forse domani. Per ora, non se la sente.

I vicini non parlano volentieri, sembra si siano messi d’accordo. «Non me la sento», dice una donna che tiene per mano un bimbo. «Sabato mattina, all’alba, siamo usciti tutti fuori di corsa, non so altro e non mi sento a mio agio a parlare di questa tragedia». Una coppia di spagnoli che risiede poco distante, racconta di fuoco altissimo, urla strazianti. «Mi hanno svegliato i botti», dice la donna.

«C’era un rumore fortissimo. Abbiamo tutti chiamato le forze dell’ordine, penso che siano arrivate decine di telefonate ai pompieri da tutto questo pezzo di quartiere». Lo indica. «Si sentiva gente che urlava “aiutateci, aiutateci”, mi sembra di udirlo ancora. Ma il fuoco si è mangiato gli appartamenti in un attimo, è stato velocissimo, tutto si è svolto in un frangente rapidissimo», racconta l’uomo, ancora scosso, come la moglie: «Ci dispiace tantissimo».

Un’altra donna spiega che c’è stato il fuggi-fuggi, tutti sono scappati fuori dalle case per paura che le fiamme intaccassero anche gli altri appartamenti. Chi dormiva si è svegliato di colpo. Ma nessuno sa con precisione cosa sia accaduto, solo le indagini e i sopralluoghi dei vigili del fuoco lo potranno dire con chiarezza. Per ora non c’è nemmeno certezza – ha fatto sapere la polizia belga che sta svolgendo le indagini – che il rogo si sia originato dalla cucina. Troppi i danni, serviranno approfondimenti dei pompieri. Gli agenti hanno assicurato che i vigili del fuoco sono arrivati velocissimi, hanno tentato il tutto per tutto, lo dicono anche gli abitanti, ma a nulla sono valsi gli idranti, le autoscale, le pompe. L’inferno di fuoco ha impedito ogni intervento.

La padrona dell’appartamento dove viveva Anna Tuzzato, preferisce non parlare, se non con la famiglia. Fa capire che è stata una tragedia, non comprende l’interesse dei media, che hanno messo sul giornale le foto della casa, lo trova irrispettoso per la povera Anna. Entra nel suo appartamento, con delle spese in mano e non esce più. Apre la porta solo al figlio, che giunge nel pomeriggio. Sta sul marciapiede, con le lacrime che gocciolano a terra. La camera di mezzo era la sua, prima che andasse a vivere via. E forse, sarebbe potuto esserci lui lì, sembra pensare. Se la vita fosse girata in modo diverso. Conosceva Anna, Gregorio, e di vista Nicolò. Da un’auto di grossa cilindrata, scende Joelle, che non riesce quasi a parlare. Un altro pezzo di un puzzle mal completato, un filo rosso che lega il destino delle persone.

Ha con sé un biglietto, lo legge ad alta voce: «Lunedì (oggi ndr)», dice in inglese con inflessione francese, «dovevo vedere Anna, ci eravamo già incontrate, una volta, ma era una persona speciale, si vedeva subito. Aveva carisma. Lei e il suo ragazzo volevano cambiare casa e sarebbero venuti a stare in un appartamento più grande, con la terrazza, che gli avrei affittato io». Gesticola mentre parla. I suoi pensieri sembrano voler cambiare, anche se per poco, i tempi della realtà. Guarda in alto, gli aloni anneriti, le pareti interne che si intravedono, carbonizzate, piange. Poi prende un biglietto scritto a mano e lo aggancia al nastro rosso dei pompieri. È un ringraziamento. Sembra davvero disperata. In tanti, nel sonnolento e caldo pomeriggio domenicale, passano e lasciano mazzi di fiori colorati. Dalla finestra della stanza di Anna penzolano delle coperte, forse pezzi di tende.

La famiglia della giovane, mamma, papà Giancarlo, le sorelle Maria e Chiara, la più grande, sono arrivati con una zia e una cugina nel pomeriggio, e sono andati direttamente alla polizia, per capire di più dell’incidente che si è consumato tra sabato e domenica, e che si è portato via la ragazza. La polizia è stata di una umanità magistrale, dicono.

«Abbiamo parlato con gli agenti», spiega Maria, che pesa le parole. «Ci è stato detto che, se non ci sono emergenze, l'autopsia verrà eseguita domani, oggi ndr, solo quella potrà dire di più sull’incendio oltre che sulla morte di Anna». Prosegue: «Probabilmente Anna stava dormendo, si è svegliata a causa del fumo salito sopra velocemente, deve averlo inalato in grosse quantità, di certo era stordita». Non sarebbe quasi certamente riuscita a salvarsi e non ha potuto farlo, perché con ogni probabilità è svenuta nuovamente. «Le cause sono accidentali, la polizia e gli inquirenti devono attendere i riscontri dei vigili del fuoco». Polizia e consolato hanno assicurato alla famiglia che non sarà aggiunto dolore al dolore, che le pratiche saranno veloci e che la salma potrà tornare quanto prima in Italia, per i funerali, che si svolgeranno per volere della famiglia a Fiesso d’Artico, dove Anna è cresciuta.

Genitori e sorelle attendono la chiamata delle pompe funebri, con le quali verranno messe in contatto grazie alle autorità consolari. «La polizia ci ha evidenziato la rapidità delle fiamme, ci hanno assicurato che i pompieri sono arrivati in pochi istanti, ma che purtroppo era già un inferno, l’incendio è stato velocissimo e violentissimo». Poteva salvarsi? «No. Lei non sarebbe potuta uscire dalla camera e nessuna delle persone che erano in casa avrebbero potuto raggiungerla perché non avevano accesso al suo piano, e questa è una fatalità con la quale dovremo imparare a convivere». Un dolore difficile da buttare giù. Che solo il tempo può anestetizzare. La polizia – ripete – è stata di una umanità magistrale.

Ieri sera, nella splendida chiesa gotica della cattedrale di Notredame du Sablonde, in centro a Bruxelles, i tantissimi amici di Anna, si sono stretti attorno alla famiglia e hanno affollato la chiesa. Hanno pregato per la giovane, per la sua vita e quella dei sogni che condivideva con Nicolò. C’erano amici, colleghi dell’organizzazione internazionale attiva nel settore dell’agricoltura biologica per la quale lavorava nel campo della comunicazione – Ifoam – le tante persone che hanno condiviso con lei un pezzo di cammino in questi due anni in Belgio. I genitori hanno sentito il loro calore, arrivato come una consolazione. Il parroco ha ricordato Anna, ma anche le persone decedute in parrocchia durante la settimana. «È stato un momento speciale e intenso, soprattutto per i miei genitori, che hanno visto tutte queste persone affollare la chiesa, straripante», dice ancora la sorella. Il sindaco di Fiesso, Marco Cominato, ha annunciato il lutto cittadino: «Anna oltre a essere stata una studentessa modello, con laurea in Comunicazione ed Erasmus in Europa, era una donna proiettata verso gli altri una lavorava a Bruxelles in una Ong. Per la sua scomparsa verrà indetto lutto cittadino».

Anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha ricordato la giovane lavoratrice che portava con valore la bandiera italiana all’estero.