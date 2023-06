La nostra inviata a Bruxelles, sul luogo in cui è morta Anna Tuzzato

La nostra inviata a Bruxelles Marta Artico sul luogo della tragedia in cui è morta Anna Tuzzato, la ragazza di 29 anni deceduta nell'incendio della casa in cui abitava in Belgio. Il rogo si era sviluppato sabato mattina. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo nell'appartamento al terzo piano della palazzina. Sul luogo della tragedia tanti fiori degli amici. (video Marta Artico)

01:53