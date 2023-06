Fiumi, su Piave e Livenza migliora la depurazione. Ma è allerta cuneo salino

Operazione fiumi, la campagna itinerante di Legambiente Veneto per monitorare i nostri corsi d’acqua, svela i primi risultati con Piave e Livenza che hanno evidenziato problemi soprattutto per il cuneo salino e la siccità.

Il Piave rispetta però i parametri di balneabilità, mentre il Livenza è in più punti a rischio. Per quanto riguarda, invece, la potabilità dell’acqua il Veneto è tra le regioni migliori in Italia secondo le rilevazioni di Arpav.

A San Donà, la giornata è iniziata con i volontari di Legambiente e Fipsas che hanno pulito la golena e le rive del Piave: 12 i sacchi di immondizie raccolti, con il saluto del sindaco di San Donà, Alberto Teso.

Operazione fiumi è la campagna di citizen science e ambientalismo scientifico di Legambiente con il supporto tecnico di Arpav e, per l’edizione 2023 in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e Anbi Veneto (l’Associazione regionale dei Consorzi di bonifica). Infine, il partner tecnico Strada Srl.

Le indagini microbiologiche delle acque si sono svolte a maggio e torneranno a settembre. 110 i campioni raccolti lungo 9 fiumi della regione e consegnati ad Arpav. I parametri osservati, oltre al batterio Escherichia coli, che fa parte dei batteri fecali che permettono di verificare lo stato di depurazione delle acque, sono Glifosate e Clorpirifos.

Il primo è un erbicida di sintesi. I Clorpirifos sono sostanze attive insetticide utilizzate per la difesa di diverse colture, in particolare la vite, dalla cicalina responsabile della diffusione del virus della flavescenza dorata.

Secondo i dati di Legambiente tutti e 7 i punti monitorati nel Piave rientrano nei parametri di balneabilità delle acque (500 Mpn/100ml), mentre nel Livenza sui 5 punti presi in esame due non li rispettano. Sono Gorgo al Monticano (Tv), che supera di poco i 500 Mpn/100ml, e il secondo a Motta di Livenza (Tv) con 1119 Mpn/100ml che oltrepassa il limite standard di qualità delle acque indicato da Arpav.

Nel Piave non sono state riscontrate criticità anche se difetta per il deflusso ecologico e la messa in sicurezza dai fenomeni quali siccità e alluvioni.

Lungo il Livenza ci sono i due i punti con presenza batterica da monitorare, probabilmente a causa dei vari affluenti. «Sono solo due su 12 i punti critici con la presenza di batteri fecali, considerando entrambi i fiumi il dato sembra indicare un generale miglioramento, in particolare del Piave che presenta valori mediamente più bassi in ognuno dei sette punti campionati», ha precisato e concluso Francesco Tosato portavoce della campagna di Legambiente, «ma il monitoraggio si riferisce a uno specifico momento». —