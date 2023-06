Anna, morta nell’incendio a Bruxelles: il suo impegno civile per l’Europa, «Era cittadina del mondo»

Anna amava l’Europa. Le sue differenze e le sue ricchezze: di lingua, di cultura, di costumi. Si era circondata di amici di provenienze, orientamenti, gusti diversi. Anche per questi motivi aveva scelto Bruxelles per vivere e lavorare. Voleva respirare da vicino i valori che fondano l’Unione Europea. E di metterli in pratica anche con il suo lavoro nella Federazione internazionale dei movimenti per l’agricoltura biologica (Ifoam).

«Sì, si sentiva cittadina europea al duemila percento. Lei come tutti gli amici più stretti che si era creata in questi anni», racconta con la voce rotta dal dolore la sorella Maria, «è assurdo che si possa morire così nel 2023».

Non trova le parole per esprimere il dolore suo e dei suoi familiari di fronte a una vita che si spezza a soli 29 anni insieme ai sogni e alle speranze di una ragazza che dalla sua casa di Fiesso d’Artico aveva imparato a conoscere il mondo e ad apprezzarne le sue bellezze.

Finiti gli studi superiori, Anna si era iscritta alla facoltà di Comunicazione dell’università di Padova. Già dalla triennale, però, il richiamo dell’Europa si era fatto sentire. E così, sfruttando una delle tante possibilità offerte agli studenti universitari, si era candidata per un posto in Erasmus proprio a Bruxelles.

Conoscenze, amicizie, studio, confronto: quell’esperienza l’aveva cambiata. Le aveva aperto la mente. Rientrata in Italia, Anna aveva deciso di completare gli studi all’università di Bologna per la laurea specialistica. Anche durante quei due anni passati lontani da casa, però, Anna non aveva perso l’occasione di affacciarsi sul mondo esterno. E così, altro periodo in Erasmus, stavolta a Barcellona.

Conclusi gli studi, si era fatta sempre più forte in lei la voglia di impegnarsi in prima persona per rendere il mondo un posto migliore. Voleva darsi da fare, è stato questo a spingerla a proporsi come volontaria nel servizio civile europeo. Proprio questo impegno l’aveva così portata per sei mesi a Cipro.

Bruxelles, però, le era rimasta nella mente. E così da due anni a questa parte si era trasferita nuovamente in Belgio. Stavolta con l’obiettivo di restare. Anna aveva infatti iniziato a lavorare come responsabile delle comunicazioni per Ifoam, un’organizzazione internazionale che racchiude diversi membri che si occupano di agricoltura biologica. Si era stabilita ad Etterbeek, in quell’appartamento su tre piani in rue Aviateur Thieffry.

Con lei, un coinquilino illeso dopo il drammatico incendio. «Si trovava bene», continua la sorella che solo due mesi fa aveva fatto visita ad Anna, «conosceva la città, girava l’Europa, aveva un bel gruppo di amici. Non si può morire così».

Oggi i familiari raggiungeranno Bruxelles. Ascolteranno le ricostruzioni degli inquirenti e solo dopo il loro via libera potranno riportare a casa il corpo di Anna, in attesa dell’ultimo abbraccio da parte dei suoi cari.