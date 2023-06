Anna Tuzzato muore a 29 anni nella casa in fiamme: tragedia a Bruxelles

È di Anna Tuzzato, 29 anni, il corpo senza vita trovato sabato mattina all’alba dai vigili del fuoco belgi intervenuti per un incendio in rue Aviateur Thieffry ad Etterbeek, comune di 47 mila anime confinante con Bruxelles.

La ragazza, originaria di Fiesso d’Artico, laureata in Comunicazione a Padova ed europeista convinta, è stata trovata al terzo piano della casa dove viveva insieme a un coinquilino, illeso.

Aveva deciso di trasferire qui la sua vita e la sua residenza da quando era diventata, da due anni a questa parte, responsabile delle comunicazioni per un’organizzazione internazionale attiva nel settore dell’agricoltura biologica.

Un'altra immagine dell'intervento dei vigili del fuoco belgi

Di quel piccolo appartamento ora non resta quasi nulla, se non i pavimenti e le pareti bianche ormai carbonizzate. Gli inquirenti sono già al lavoro per capire le cause che possano aver provocato l’incendio divampato, con ogni probabilità, dalla cucina al piano terra. A risultare fatali per la ragazza le inalazioni tossiche provocate dal fumo tossico dell’incendio.

È spettato al consolato italiano avvisare della tragedia la famiglia di Anna, stravolta dopo essere stata raggiunta al telefono in un tranquillo sabato mattina. I familiari, tra cui la mamma, il papà e le due sorelle della 29enne, raggiungeranno domenica Bruxelles per dare l’ ultimo saluto alla ragazza e per cercare di capire insieme agli inquirenti quale possa essere stata la dinamica.

Come riportano le autorità locali, infatti, quando i vigili del fuoco di Bruxelles sono arrivati in rue Aviateur Thieffry intorno alle 5 del mattino, il piano terra della casa era completamente in fiamme.

L'incendio è divampato a piano terra ma il fumo, come si vede bene in questa foto dei vigili del fuoco, si è propagato subito invadendo i piani superiori

Come testimoniano le foto scattate in quegli attimi concitati, i pompieri arrivati sul posto con le autobotti non hanno potuto far altro che utilizzare gli idranti dall’esterno dell’edifico, facendo entrare l’acqua dalle finestre.

Una volta spento l’incendio al piano terra, i vigili del fuoco si sono fatti strada all’interno dell’appartamento. Come riportano i media locali, oltre ai rinforzi dei vigili del fuoco arrivati dai distretti vicini, sul posto si sono precipitate anche ambulanze e infermieri per soccorrere i feriti.

In un secondo momento, tutto il vicinato è stato messo in sicurezza e allontanato dal perimetro dell’area, recintata con il nastro.

In base alle prime ricostruzioni, l'incendio è divampato all’improvviso e nel giro di pochi secondi si è propagato velocemente attraverso il pavimento e i solai dell’appartamento. Proprio la rapidità con cui le fiamme hanno preso il sopravvento è stata, con ogni probabilità, uno dei fattori che ha determinato la gravità del rogo.

Spetterà ora a chi sta svolgendo le indagini stabilire se qualche materiale possa aver giocato un ruolo di accelerante per le fiamme che nel giro di pochi minuti hanno letteralmente carbonizzato gli arredi interni dell’appartamento.

I resti dell'appartamento in cui è scaturito l'incendio

Proprio questa è stata una delle cause che ha complicato non poco le operazioni dei vigili del fuoco, al punto che uno dei pompieri intervenuti ha riportato un’ustione di secondo grado a una mano.

Una volta spento l’incendio al piano terra, infatti, non hanno potuto addentrarsi all’interno in cerca di superstiti perché del primo piano dell’appartamento restava ben poco.

Meno coinvolto il terzo piano, quello cioè dove Anna Tuzzato aveva la sua stanza. Il fumo tossico, però, ha ben presto raggiunto i piani alti della casa. L’incendio è stato domato intorno alle cinque e un quarto del mattino.

In base ai primi elementi, come confermano le autorità locali ai media belgi, «il disastro sarebbe di origine accidentale».

Resta comunque aperta l’indagine per accertare da dove possa essere partita la scintilla che ha provocato l’incendio. A Bruxelles, in attesa di risposte dalle autorità, resteranno anche i familiari della 29enne originaria di Fiesso d’Artico fino a quando il corpo di Anna Tuzzato potrà tornare a casa. Al loro fianco anche i funzionari del consolato italiano in Belgio.