Anna rimasta in trappola nella casa che bruciava: «Incendio di violenza inaudita»

E’ una domenica calda e afosa a Etterbeek. Una sorta di quartiere di Bruxelles, che fa comune, e conta poco meno gli abitanti del centro storico di Venezia. Condomini che si affacciano su strade ordinate: c’è silenzio, i negozi e le attività sono tutte chiuse, i bar anche. Solo pochi i locali aperti. In Rue Aviateur Thieffry, al civico 62, dove abitava Anna Tuzzato assieme all'affittuaria e a un amico. Si vede a stento qualche famiglia che passeggia, spingendo carrozzini, rari giovani con le cuffie.

L’abitazione a tre piani, compreso quello terra, è completamente bruciata. L’aria è ancora irrespirabile. Le finestre del secondo piano, sono completamente andate in frantumi. La famiglia non è ancora venuta a vedere la camera dove si trovava Anna al momento della tragedia. Forse lo farà.

Una donna lascia un biglietto davanti alla casa della tragedia

I vicini non parlano volentieri. “Non me la sento” dice una donna che tiene per mano un bimbo. “Sabato mattina, all’alba, siamo usciti tutti fuori di corsa, non so altro e non mi sento a mio agio a parlare di questa tragedia”. Una copia di spagnoli che risiede poco distante, racconta di fuoco altissimo, urla strazianti. “Mi hanno svegliato i botti” dice la donna “c’era un rumore fortissimo. Abbiamo tutti chiamato le forze dell’ordine, penso che siano arrivate decine di telefonate ai pompieri da tutto questo pezzo di quartiere”. “Si sentiva gente che urlava “aiutateci, aiutateci, mi sembra di sentirle ancora. Ma il fuoco si è mangiato gli appartamenti in un attimo, è stato velocissimo, tutto si è svolto in pochissimo” racconta l’uomo, ancora scosso, come la moglie “Ci dispiace tantissimo”.

La nostra inviata a Bruxelles, sul luogo in cui è morta Anna Tuzzato

Un’altra donna, spiega che c’è stato il fuggi fuggi, tutti sono scappati fuori dalle case per paura che le fiamme intaccassero anche gli altri appartamenti. Chi dormiva si è svegliato di colpo. Ma nessuno sa con precisione cosa sia accaduto, solo le indagini e i sopralluoghi dei Vigili del fuoco lo potranno dire con chiarezza. La padrona dell’appartamento dove viveva Anna Tuzzato, preferisce non parlare, se non con la famiglia. Abita a fianco.

I vicini di Anna Tuzzato: "Svegliati nella notte dalle fiamme e dalle grida di aiuto"

Fa capire che è stata una tragedia, non comprende l’interesse dei media, che hanno messo sul giornale le foto della sua casa, lo trova irrispettoso per la povera Anna. Entra nel suo appartamento, con delle spese in mano e non esce più. Da un’auto scende Joelle, che non riesce quasi a parlare. Ha con sé un biglietto, lo legge ad alta voce: “Lunedì” dice in inglese con inflessione francese “dovevo vedere Anna, ci eravamo già incontrate, ma era una persona speciale, si vedeva subito. Aveva carisma. Lei e il suo ragazzo volevano cambiare casa e sarebbero venuti a stare in un appartamento più grande, con la terrazza, che gli avrei affittato io”. Guarda in alto, gli aloni anneriti, piange. Poi prende un biglietto scritto a mano e lo aggancia al nastro rosso dei pompieri. E' un ringraziamento. Sembra davvero disperata. In tanti, nel sonnolento e caldo pomeriggio domenicale, passano e lasciano mazzi di fiori colorati.

La famiglia della giovane che lavorava per l'Ifoam, è arrivata nel pomeriggio, ed è andata direttamente alla polizia, per sapere qualche cosa sul dramma che si è consumato tra sabato e domenica e che si è portato via la ragazza. "Abbiamo parlato con la polizia e ci è stato detto che, se non ci sono emergenze, l'autopsia verrà eseguita domani" dice la sorella appena uscita dall'ufficio delle forze dell'ordine. "Dopodiché noi saremo messi in contatto con un'agenzia di pompe funebri e nel giro di pochi giorni ci è stato assicurato che la salma potrà essere rimpatriata". La polizia ha confermato la forza dirompente delle fiamme. "L'incendio è stato di violenza inaudita, parole dell'ufficiale, e nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco, la rapidità è stata tale da non lasciare scampo". Il resto, è cronaca di un dramma.