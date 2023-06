Tutti gli strali di Brugnaro, quando “Super Gigio” diventa una star

Vigile urbano, ma anche netturbino, autista di autobus, barche e pure tram, sceriffo e acciuffa- spacciatori.

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, da che è stato eletto, non le ha risparmiate a nessuno, né si è risparmiato, a dirla tutta.

Specialmente quando è in piena forma, in armadio ha una divisa per ogni “emergenza”.

Stivali alla coscia in caso di acqua alta, guantoni se deve dare il buon esempio con il “porta a porta” tra le calli veneziane.

Lo show di martedì, quando si è piazzato in via Poerio e ha fatto scendere tutti dalle bici – anziani, giovani, stranieri che non lo capivano, ha urlato a un esterrefatto bengalese “religione o non religione si va a piedi” – è solo l’ultimo di una lunga serie di imprese. E non sempre ci azzecca in pieno.

In via Poerio a voler essere pignoli, martedì i ciclisti non erano del tutto in torto, come non lo era la famiglia brasiliana che nel 2009 stava scaricando i bagagli in piazza Ferretto, davanti all’hotel Vivit, che di certo conserva il ricordo di quel signore elegante che gli urlò «You have a problem».

Qualcuno ama ricamarci sopra. Eppure le gesta del sindaco, lo precedono. Tante volte si è messo l’elmetto per andare in guerra.

Appena eletto, nel corso di una passeggiata in zona stazione pre operazioni di polizia, aveva rincorso senza remore due spacciatori che si erano passati la “dose” in piazzale Bainsizza. E che non avevano idea del new deal in atto in città. Quella volta lasciò a bocca aperta gli abitanti del quartiere “Piave”, che già si immaginavano spacciatori in carcere e bambini festanti in giro da soli.

Da agente speciale che rincorre chi fa uso di stupefacenti, ad autista di mezzi pubblici. L’anno scorso, durante la presentazione della nuova flotta elettrica “green” ha voluto cimentarsi alla guida di un autobus «Oh, tenive duri. Cavarse» il refrain. Ha pure “portato” il “siluro rosso” quando è entrata in servizio la tratta lagunare del tram.

Da vigile a spazzino il passo è breve. Per presentare il nuovo sistema di raccolta differenziata in centro storico ha indossato la divisa da netturbino, suonato i campanelli delle case e raccolto i sacchetti dell’immondizia sistemati sull’uscio delle porte, dimostrando ai cittadini che nessun lavoro è “indegno”.

Al contrario. Bat- Brugnaro, come fu soprannominato da chi lo paragonava all’eroe del fumetto, ci ha scherzato sopra in più di un’occasione. Ma non ha mai perso la voglia. E nemmeno cambiato la sua idea, come in merito alla questione bici e monopattini in piazza Ferretto e in via Poerio.

Dopo le “sgridate” è arrivata l’ordinanza. Déjà vu: nel 2018 si travestì da agente della municipale per presidiare i posti di blocco ai Quattro Cantoni e poi twittare «Me mancava questa». Chissà quante e quali sono le imprese sconosciute.

***

IN PIAZZA FERRETTO

Le urla in inglese a turisti brasiliani: “Do you see car?”

Un po’ sceriffo un po’ runner l’allora neo eletto sindaco se la prese con una famiglia brasiliana, aggredita a parole mentre era parcheggiata davanti all’hotel Vivit di piazza Ferretto.

A raccontare la storia era stato il titolare dell’albergo mestrino. Verso le 22 tre turisti brasiliani, una madre e i suoi due figli, stavano raggiungendo con l’auto noleggiata in Francia l’hotel, passando per la torre.

Ai clienti era consentito raggiungere l’albergo con l'auto per il carico-scarico. Ma una volta arrivati davanti all’albergo, i clienti, accolti dal portiere, si erano invece visti rincorrere da Brugnaro che li aveva invitati a scendere “you have a problem. Do you see car here?”.

***

PIAZZALE BAINSIZZA

I due spacciatori rincorsi ai giardinetti

Mai si era visto un sindaco rincorrere gli spacciatori. È accaduto in piazzale Bainsizza, nel 2015. Lo aveva promesso in campagna elettorale, e lo fece.

Mentre si avvicina all’area verde durante un blitz, sempre con sigaro, due pusher, che sembravano magrebini, si stavano chiaramente scambiando una dose. Non appena scorti i vigili, avevano iniziato a correre.

Brugnaro, allora, improvvisatosi agente in borghese della polizia locale, aveva preso a rincorrerli, ma loro si erano volatilizzati, e il primo cittadino non era riuscito ad “acciuffarli”. Altrimenti, sai che sgridate si sarebbero presi, in piena flagranza di reato.

***

CALATRAVA

Il bagnante rimproverato in Canal Grande

Lo scorso maggio, siamo nel 2022, in piena stagione turistica post lockdown fatta di pic-nic, pasti improvvisati, piedi in acqua e tuffi, altro che #EnjoyRespectVenezia”, il sindaco bloccò uno straniero abbastanza alticcio per non dire ubriaco, che si era gettato come mamma lo aveva fatto in Canal Grande per fare il bagno, sotto il ponte di Calatrava.

L’uomo, tutto nudo, non aveva fatto in tempo a risalire sulla riva che si era trovato il sindaco piazzato davanti, ad attenderlo e assicurarlo ai vigili, in tutta la sua stazza. E un volto per niente contento di quello che aveva visto.

***

CENTRO STORICO

Il porta a porta con il vestito da netturbino

Vigile, acciuffa spacciatori, sceriffo e anche netturbino oltre autista di autobus e barche di ultima generazione.

Nel 2017, per presentare il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta in centro storico, il primo cittadino oramai pronto a tutto, ha indossato la divisa da netturbino, suonando i campanelli delle case e raccogliendo i sacchetti dell’immondizia sistemati sull’uscio delle porte. Con tanto di guanti.

«Ho voluto toccare con mano la fatica di raccogliere la spazzatura nel centro storico di Venezia», aveva dichiarato allora il sindaco Brugnaro in divisa azzurro e giallo fluo.

***

MOGLIANO

L’inseguimento del contadino che perse il carico

Nel 2018, sempre primo mandato, il sindaco stava rientrando a casa dopo il lavoro quando, mentre stava affrontando una rotatoria nel territorio di Mogliano, due grosse balle di fieno erano improvvisamente cadute da un trattore che lo precedeva.

Brugnaro, schivate le balle del peso di diversi quintali e resosi conto che il conducente del trattore non si era accorto di nulla, lo aveva rincorso e bloccato, avvertendolo di quello che era successo per evitare che perdesse altra parte del carico lungo la strada.

L’autista rumeno e il connazionale si erano fermati e Brugnaro aiutò a regolare il traffico con i carabinieri per un paio di ore.

***

CA’ PESARO

Klimt in vendita per risanare i bilanci pubblici

Di quella volta in cui, sempre tornando indietro negli anni, Brugnaro minacciò di vendere i quadri di Klimt e Chagall per sistemare i bilanci. Opere d’arte nel museo comunale di arte moderna di Ca’ Pesaro, e quindi acquistati con soldi pubblici.

A tremare la Judith II Salomè, insieme al Rabbino di Vitebsk, che stavano per finire all’asta senza remore. Al ministro Franceschini venne un mezzo collasso: «Penso sia una battuta o una minaccia per avere più risorse dal governo» aveva dichiarato non credendo alle sue orecchie, mentre il critico d’arte Vittorio Sgarbi, prese di petto la provocazione e diede ragione a Brugnaro aggiungendoci un carico: «Il sindaco ha ragione, dovendo scegliere fra Venezia e Klimt, è meglio che muoia Klimt». Per fortuna non accadde.