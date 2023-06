Speedline, faccia a faccia tra sindacati e nuovo investitore: «Atteggiamento di chiusura»

Vertenza Speedline, i sindacati hanno incontrato l’investitore tedesco – il cui nome resta al momento top secret – per definire il futuro dell’azienda di cerchi in lega di Santa Maria di Sala. Presente alla riunione la direzione di Ronal con i suoi advisor e la responsabile risorse umane di Speedline.

"Come parti sindacali abbiamo chiesto all'investitore di chiarire ed approfondire gli aspetti riguardanti il piano industriale presentato. Ad oggi non abbiamo avuto risposte chiare e convincenti ai nostri quesiti e abbiamo richiesto che vengano fatti degli approfondimenti”, spiegano Fim Cisl e Fiom Cgil in una nota congiunta.

“Anche alla luce delle analisi svolte nelle scorse settimane, abbiamo nuovamente posto la questione riguardante l'acquisizione di App Tech di Mestrino al fine di allargare il perimetro produttivo e irrobustire il piano industriale. Ma anche su questo aspetto l'investitore tedesco ha confermato un atteggiamento di chiusura”, proseguono i sindacati.

Quanto alla gestione del personale con l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e i piani di incentivazione al fine contenere il più possibile i cali produttivi e occupazionali, Cisl e Cgil chiariscono che «Non è stata definita alcuna specifica e nei prossimi giorni attendiamo una proposta dalla direzione di Ronal».

Martedì 13 giugno è convocata l’assemblea dei lavoratori in fabbrica.