Venezia, ecco l’hotel da 1.200 euro a notte a due passi da San Marco. Tutte le foto

Le suite nei vecchi uffici delle imprese, il ristorante nella sala ovale, l'ingresso attraverso il vecchio portone di legno e ferro battuto che porta ancora l'insegna della Camera di Commercio.

Apre in laguna il Nolinski Venezia, quinto hotel del gruppo francese Evok, nell'edificio degli anni Venti in calle larga XXII Marzo che ospitava anche la Borsa e in cui convivono Art Nouveau, Liberty e Modernismo.

Sei piani, tre ascensori, quattro building collegati tra loro, 43 camere di cui 13 suite che si chiamano Bianca, Pietro, Giacomo, Tiziano. Prezzi fino ai 1.200 euro a notte.

La ristrutturazione, costata cento milioni di euro e affidata all'architetto veneziano Alberto Torsello con l'interior design di Le Codiac & Scotto, non ha modificato nemmeno un volume della vecchia struttura. Oltre alla biblioteca con 4.000 libri, il bar, due ristoranti e la spa, al sesto piano c'è anche la vasca in mosaico oro con vista a 360 gradi sui tetti della città.

