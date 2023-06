A Jesolo scatta l’orario ridotto per i chioschi in piazza Mazzini

Orari ridotti, stop a eventi e feste affollatissime nel fine settimana, i titolari dei chioschi in piazza Mazzini si auto regolamentano per la sicurezza della città balneare nella zona più a rischio.

Dopo gli accessi dalla spiaggia a piazza Mazzini controllati e regolamentati dal Comune, le norme anti alcol e vetro inserite nel regolamento di polizia urbana, senza più necessità di firmare specifiche ordinanze del sindaco, ora i titolari delle attività sulla spiaggia più frequentata dai giovani hanno deciso di dare un segno concreto per la sicurezza e per non essere continuamente additati tra i responsabili del degrado giovanile e le aggregazioni pericolose.

Nei fine settimana chiuderanno tutti alle 22, mentre limiteranno le feste a qualche appuntamento pomeridiano la domenica. Hanno così voluto dimostrare una raggiunta maturità nella gestione di attività che sono da anni sotto i riflettori, in particolare da quando tra la spiaggia e piazza Mazzini sono state segnalate risse e violenze, spaccio e problemi di ordine pubblico tutti i week end di grande affluenza.

«Lo abbiamo apprezzato molto», ha detto il sindaco Christofer De Zotti. «In questo modo tutti faranno davvero la loro parte per garantire la sicurezza della città. Ritengo che le aperture ridotte dei chioschi in zona piazza Mazzini e la soppressione di feste che radunavano migliaia di giovani aiuteranno molto in questa direzione».

I titolari dei chioschi di Jesolo, con il presidente di Veneto Chioschi e Fiba Confesercenti, Lorenzo Vallese, hanno anche annunciato ufficialmente la nascita di “Jesolo Chioschi scarl”, braccio operativo dell’associazione che traghetterà le attività in questione verso le gare stabilite dalla direttiva europea Bolkestein nei rinnovati piani dell’arenile redatti dal Comune che hanno sollevato una certa tensione in queste settimane.

Molti temono di aver progressivamente perduto la loro autonomia e si sono persi tra i disegni del piano arenili che hanno rivoluzionato la spiaggia di Jesolo in attesa tra un anno delle gare che potrebbero cambiare tutto.