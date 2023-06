Federica Pellegrini adotta e libera una tartaruga marina. "Sono felicissima"

La pluricampionessa mondiale e olimpica ha partecipato alla campagna di Legambiente per aiutare il recupero degli esemplari trovati feriti. Ha adottato la tartaruga che ha chiamato "Libera" e alla fine del suo periodo di recupero l'ha potuta liberare in mare. Ecco il momento come testimoniato dai volontari di Legambiente e dalla stessa Pellegrini nei loro profili

00:26