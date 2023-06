In spiaggia a Jesolo basta plastica monouso: accordo con chioschi e ambulanti

Una spiaggia con sempre meno plastica. È questo l'obiettivo fissato dall’accordo firmato giovedì 8 giugno dal Comune di Jesolo con l'associazione Veneto Chioschi, i venditori ambulanti dell’associazione Commercianti alimentari itineranti demaniali (Caid) e la società ambientale Veritas.

Si punta così sulla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti in plastica e nello specifico del consumo di prodotti in plastica monouso, al recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti derivanti da tali prodotti, alla promozione di comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica.

L’accordo coincide con l'avvio di due iniziative sperimentali.

La prima riguarda l'introduzione in tutti i chioschi della spiaggia di Jesolo di contenitori per cibi e bevande in materiali durevoli e riutilizzabili o alternativi alla plastica, sia per il consumo sul posto che da asporto.

La seconda l'introduzione al chiosco Skipper di un primo erogatore di acqua alla spina: chiunque potrà presentare agli addetti il proprio contenitore riutilizzabile, come ad esempio una borraccia, chiedendo che venga riempita con acqua alla spina a un costo ridotto rispetto a quello previsto per le classiche bottiglie in plastica da mezzo litro.

"Iniziamo - spiegano il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, e l'assessore all'ambiente, Martina Borin - a ridurre l'impatto sull'ambiente con due importanti iniziative".

"Il Veneto - ricorda Gianni Dalla Mora, consigliere Veritas - è la regione italiana più virtuosa dal punto di vista della raccolta differenziata con una media del 76% e qui siamo in una delle spiagge di questo territorio. Questo non ci deve far rilassare, anzi, questa è una di quelle occasioni che ci stimolano a fare di più".