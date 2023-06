Frode fiscale e fatture false. Indagati i professionisti dei Mazzon. Tutti i nomi

Professionisti, collaboratori e semplici “teste di legno”: sono accusati dalla Procura di essere stati al servizio degli imprenditori Michele e Stefano Mazzon (casa tra Treviso e Noventa) e del commercialista Salvatore Mercurio, che hanno già chiuso le loro pendenze penali con patteggiamenti da 4 anni e 8 mesi a 3 anni e 6 mesi di reclusione e la confisca di beni per 14 milioni di euro (almeno sulla carta).

Ora è la volta di chi la pm Elisabetta Spigarelli accusa di aver favorito la vasta frode fiscale e contributiva denunciata dalla Finanza, con ramificazioni in diverse province italiane, nel settore dell'allestimento e posa in opera di arredi, che ha visto coinvolte 35 società e 46 persone. False fatture per un totale di 23 milioni usate da Mazzon&soci per detrarre spese inesistenti.

Ieri è iniziata l’udienza preliminare davanti alla gup Benedetta Vitolo, chiamata a decidere “se” e “chi” rinviare a giudizio: prossime udienze già in calendario per il 28 giugno e il 5 settembre, per dare spazio alle difese.

Chi ha chiesto il rito abbreviato

Hanno fatto richiesta di essere giudicati con rito abbreviato (che concede uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna) il leccese Salvatore Bevilacqua; Claudio Faggiani, rappresentante legale della Milena Sas di San Michele a Tagliamento; Gianluca Lazzarato, sandonatese ma abitante a Tenerife (ritenuto uomo di fiducia di Mazzon); Claudio Lorenzetto, di Oderzo; Andrea Lucchetta; il trevigiano Maurizio Martinuzzo, 64 anni (anche lui collaboratore di Michele Mazzon); Marco Palamà 55; Salvatore Scardina, trapanese; Patrick Scarpa, 27 anni di San Stino di Livenza; Susanna Spigariol, 60enne di Treviso; il 58enne sandonatese Marcello Preite (amministratore delegato della ML International); Giancarlo Busti, residente a Roma; Fabio De Carlo, studio professionale Deca Service di Mareno di Piave; i pugliesi Massimo Giannelli e Sebastiano Manni e Francesca Resta,34 anni di Jesolo.

Chi ha chiesto il proscioglimento

Chiedono il proscioglimento e, nel caso, si difenderanno in un processo ordinario: il vicentino Nicola Baggio, il 51enne sandonatese Giancarlo Bellotto; l’irlandese Miriam Capoti e la sorella Manuela; il trapanese Nicolò Corso; i leccesi Mariella Lupo e Fernando Rizzo; il 43enne sandonatese Francesco Rubin; il consulente del lavoro Antonio Salsetti; il padovano Ennio Fanton, 63 anni; i pugliesi Emanuele Palamà e Antonio Montunato, con l’albanese Altin Sulejmani.