Energie rinnovabili, Legambiente chiama alla mobilitazione. «In Veneto la gente le chiede»

Legambiente Veneto chiama alla mobilitazione in occasione della presentazione di “Scatena le rinnovabili” previsto venerdì 9 a Roma. Il titolo della mobilitazione a Nord Est è “Non fossilizziamoci! È l’ora di scatenare le rinnovabili” e per questo Legambiente Veneto lancia un video flash-mob per chiedere lo sblocco delle energie rinnovabili e lo stop ai sussidi alle fonti fossili.

Energia, il video di Legambiente Veneto contro l'uso dei combustibili fossili

Secondo l’ultimo rapporto Comuni Rinnovabili 2023 di Legambiente, ammonta soltanto a 3,4 GW la quantità di energia rinnovabile installata in Italia nel 2022, quota ben al di sotto della quantità necessaria a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

In questo modo la transizione energetica procede a rilento, anche in Veneto, «nonostante – spiega Legambiente – lo stesso rapporto evidenzi una sempre maggiore propensione a investire nelle rinnovabili da parte di imprese e cittadini».

Sono infatti 257 i MW di potenza di solare fotovoltaico già installata in Veneto, rendendola seconda regione d'Italia, con oltre 179 mila gli impianti da fonti rinnovabili di piccola e media taglia presenti nel territorio regionale.

Virtualmente ormai quasi il 60% dei Comuni della regione viaggia verso l'alimentazione 100% da fonti rinnovabili.

“Questi dati evidenziano quanto la popolazione e le imprese ambiscono a un futuro 100% rinnovabile - dichiara Giulia Bacchiega, della Segreteria regionale di Legambiente - ma la transizione energetica continua a essere rallentata, se non apertamente ostacolata, tra lungaggini burocratiche e continui investimenti dello Stato nelle fonti fossili. Con questo video flash-mob, realizzato dal coordinamento giovani di Legambiente, intendiamo sollecitare tutti ad abbandonare le fonti fossili e investire sulle rinnovabili, unica strada per cambiare il nostro modo di produrre e consumare energia e contrastare così la crisi climatica”.

Il video flash-mob è stato realizzato in occasione della seconda edizione dello Youth Climate Meeting Veneto, tenutosi il mese scorso a Rosolina Mare, a cui hanno partecipato anche i giovani di Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna.