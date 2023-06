Maxi processo di Eraclea, stangata sui “colletti bianchi”: pene severe per il bancario e l’avvocato

Dizionario alla mano, per colletti bianchi si intendono quei «ceti sociali formati da impiegati, funzionari dello Stato, professionisti» che, in contrapposizione agli operai, solitamente indossano camicie chiare.

Tra i condannati in primo grado al processo di Eraclea, dove secondo il Tribunale ha agito sì un’associazione criminale ma non di stampo mafioso, ci sono anche rappresentanti di questi «ceti sociali». Si tratta dell’avvocato Emiliano Pavan, accusato di aver partecipato come consulente legale all’asta di una casa per conto di Angelo Di Corrado e condannato a due anni di pena. E Denis Poles, accusato di essere il “bancario” di riferimento di Donadio ed averlo agevolato in prestiti e operazioni, condannato a sei anni e due mesi.

Antonio Forza, l’avvocato di Poles, si dice allibito di fronte alla sentenza di primo grado. E promette ricorso: «È incomprensibile, fino a quando non avremo la motivazione non saprei cosa aggiungere. Siamo spiazzati, il mio cliente viene condotto a giudizio sulla base di un’imputazione in cui non mi si dice che ha partecipato all’associazione.

C’è uno sfasamento tra quello che è stato contestato e una partecipazione nella quale non ci ritroviamo. Concorso esterno in un’associazione semplice, un artificio giuridico. Ora vedremo cosa scriverà il tribunale».

Esclusa l’aggravante mafiosa prevista dall’articolo 416 bis, il tribunale ha condannato l’ex responsabile della Banca Antonveneta «per aver operato sui conti delle società strumentali del sodalizio senza averne titolo». La Procura aveva richiesto una pena di nove anni. Nel chiedere l’assoluzione per il suo assistito, l’avvocato nel corso dell’arringa difensiva aveva ripercorso i legami tra Donadio e lo stesso Poles, ridimensionando la frequenza dei contatti tra i due: «Ci sono state 63 telefonate in 9 anni».

L’altro «colletto bianco» imputato, condannato a 2 anni contro i 4 della iniziale richiesta del Procura, è l’avvocato Emiliano Pavan che attende ora le motivazioni per comprendere il suo curioso caso. Avvocato di Angelo Di Corrado, era stato inizialmente accusato di estorsione, ma il reato è diventato poi turbativa d’asta. Si tratta di uno dei tanti “colletti bianchi” che sono stati risucchiati nelle indagini sulla mafia a Eraclea.

Una delle intercettazioni nell’ambito della vasta indagine sui casalesi di Eraclea lo aveva coinvolto. «Non capisco perché, decaduta l’ipotesi mafiosa», riflette il legale, «con l’ex sindaco di Eraclea Mirco Mestre assolto perché il fatto non sussiste, io sia stato condannato a 2 anni, pena sospesa. Praticamente l’unico nell’inchiesta in questa condizione. Di Corrado, mio cliente, si era rivolto a Donadio per proteggere la sua incolumità.

C’era stata una vendita all’asta dell’abitazione di una coppia, la cui donna era compagna di Di Corrado. Lui temeva per la reazione dell’ex marito della donna e aveva chiesto aiuto a Donadio per avere una protezione. Tutto qui. Adesso non mi resta che attendere le motivazioni della sentenza per capire e decidere cosa fare, se presentare appello».