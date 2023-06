Apre in Cina il Museo di Marco Polo

Da tempo ci stavano lavorando, ma lo scorso 30 maggio è stato ufficialmente inaugurato il Marco Polo Memorial Hall in Cina, riallestito e riaperto alla presenza della console generale d’Italia a Shangai Tiziana D’Angelo.

A 700 anni dalla sua morte, la città di Yangzhou, dove il celebre commerciante ha vissuto, ha aperto le porte di un museo che contiene molto materiale veneziano digitalizzato.

La notizia dell’apertura di una mostra dedicata al consigliere e ambasciatore alla corte del Kublai Khan non si è ancora diffusa, ma la città ha partecipato con l’università Ca’ Foscari, l’Archivio di Stato di Venezia e la Biblioteca Marciana in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Shanghai, l’Istituto Italiano di Cultura a Shanghai, l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani e la Municipalità di Yangzhou.

Nelle sale le ricostruzioni di preziosi documenti che Venezia ha nella versione originaria e che in Cina invece è riprodotta grazie alla tecnologia. Al progetto le istituzioni veneziane ci stavano lavorando ancora prima della pandemia, ma questa volta è ufficialmente pronto il progetto, iniziato anni fa.

L’ateneo veneziano ha contribuito a dare un supporto scientifico e di coordinamento al materiale digitalizzato esposto. Il lavoro è stato soprattutto individuare quali fossero i documenti da esporre che con molte probabilità si vedranno in versione originale il prossimo anno, nella mostra che Palazzo Ducale dedicherà al suo concittadino.

Il viaggiatore che da secoli continua ad affascinare il mondo per le sue imprese, raccontate quando venne fatto prigioniero dai genovesi a Rustichello da Pisa e poi raccolte nel libro Il Milione, ha ora un posto d’onore nella provincia di Jiangsu.

Da tempo la Cina periodicamente omaggia il veneziano, sempre al centro di tante ricerche e della cui vita c’è ancora molto da scoprire. Tuttavia, sembra che questa volta si tratti proprio di un vero e proprio museo dove si può ripercorrere grazie alla tecnologia la Via della Seta.

La città di Yangzhou è la prima ad aver stretto un protocollo di gemellanza con Venezia dal 24 marzo 1980, seguita poi da altre città come Yerevan in Armenia, Istanbul in Turchia e l’ultima, San Pietroburgo, nel 2013. Nella città cinese Marco Polo sembra abbia soggiornato dal 1292 al 1294, vivendo alla corte dell’Imperatore dove si fece apprezzare e fu ben visto.

Il lavoro per il riallestimento era già iniziato lo scorso dicembre, quando è stato firmato un memorandum per la costituzione del China-Italy Marco Polo Research and Exchange Center, con l’obiettivo di pianificare e organizzare iniziative legate agli scambi culturali Italia-Cina e alla figura di Marco Polo. Un legame che a Venezia si è anche recentemente consolidato a Carnevale nella sfilata di maschere cinesi.