Operazione antidroga a Mestre, si uccide in carcere uno degli arrestati

Ieri mattina stava per uscire, come tutte la mattina da poco meno di un anno, per andare al lavoro, in un cantiere navale che collabora con la cooperativa il Cerchio. In regime di semilibertà, stava aspettando l’udienza di settembre per l’ulteriore passaggio dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Poco prima di uscire però l’uomo, un tunisino di 38 anni, è stato bloccato perché destinatario, nell’ambito dell’operazione su via Piave, di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati risalenti al 2018.

Una notifica che deve averlo gettato nello sconforto e nella disperazione, come ha raccontato la moglie: «Mi ha chiamato dicendomi che era disperato, che voleva uccidersi». Anche il suo avvocato, Marco Borella, è sconvolto.

«Sono estremamente colpito da quello che è successo», commenta, «era un persona che stava uscendo da quel giro, che si stava impegnando nel lavoro, anche dal cantiere navale dove prestava servizio sono arrivati solo apprezzamenti in questi anni».

A Natale aveva avuto un permesso premio ed era tornato qualche giorno a casa dalla moglie, a Marghera. Tra pochi giorni ne avrebbe avuto un altro. Aveva promesso di andare a trovare il suo avvocato.

L’uomo si trovava in carcere da due anni e mezzo per spaccio di droga, per reati commessi dal 2017 al 2020, tre distinti procedimenti poi unificati. Nell’ambito dell’operazione di via Piave gli veniva contestato di aver acquistato tra il 2018 e l’inizio del 2019, varie partite di eroina per poi venderla al dettaglio.

In questi due anni e mezzo il suo percorso carcerario era stato esemplare. Ieri mattina, quando gli è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare, probabilmente ha pensato che ogni suo sforzo era stato vano.

E che sarebbe stato costretto e rimanere in carcere: addio lavoro al cantiere, addio permessi premio, addio messa alla prova.

La telefonata con la moglie, ieri mattina, è stato il suo ultimo contatto con il mondo esterno. Prima che lo trovassero impiccato nel bagno. Dopo che la notizia è circolata, tra i detenuti è scoppiata la rivolta, con il classico battere di stoviglie.

Sempre ieri un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito. «Ieri lo stato ha fallito. Nel carcere di Venezia è si e suicidato un detenuto a cui hanno revocato il beneficio della semilibertà», denunciano Gianpietro Pegoraro, Coordinatore Regionale Cgil della Polizia Penitenziaria e Franca Vanto, della segreteria Fp Cgil, «sicuramente nessuno ne piangerà la perdita e nessuno farà qualcosa per limitare i suicidi in carcere e, come al solito ci saranno tante parole ma nulla si muoverà».

E ancora: «Sempre nella stessa giornata vi è stato un altro episodio: un detenuto dopo un alterco con un famigliare durante un colloquio, ha aggredito un poliziotto che risulta essere in ospedale per le cure.

Come Fp Cgil denunciamo lo scarso interesse e l’assenza dell'amministrazione penitenziaria che non fa nulla sia per i suicidi in carcere che per le aggressioni al proprio personale e non investe in progetti di recupero e di tutela del personale mantenendo carceri come quello di Venezia, Santa Maria Maggiore, privo di spazi e in sovraffollamento con situazione acuita dalla cronica mancanza di personale in tutte le figure».