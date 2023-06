La sentenza del maxi processo su Eraclea, il procuratore Cherchi: «C’è l’aggravante mafiosa, ma non l’associazione»

C’è, ovviamente, da attendere il deposito delle motivazioni della sentenza sul maxi processo di Eralcea, ma la Procura un pensiero all’appello già lo fa.

«È stata riconosciuta la richiesta della Procura per l’associazione per delinquere, invece non è stata ritenuta provata l’associazione per delinquere di carattere mafioso, benché l’aggravante mafiosa sia stata riconosciuta. Dovremo leggere le motivazioni per capire con quale ragionamento il Tribunale è giunto a queste conclusioni», dice il procuratore Bruno Cherchi, lunedì 5 giugno accanto ai sostituti procuratori dell’Antimafia Roberto Terzo e Federica Baccaglini, durante la lettura della sentenza.

Il pensiero va al giudizio definitivo a carico dei 16 imputati che hanno scelto il rito abbreviato: nel loro caso, i giudici hanno riconosciuto l’esistenza di una mafia ad Eraclea. I giudizi sono l’uno indipendente dall’altro: rito abbreviato sugli atti, in aula dopo testimonianze ed interrogatori.

«C’è una sentenza passata in giudicato, anche in Cassazione, che riconosce l’associazione mafiosa», prosegue il procuratore Cherchi, «mentre in questo caso il Tribunale ritiene che manchi la prova che l’associazione sia stata mafiosa. Bisogna vedere come motiveranno questa scelta che di primo acchito sembra diversa rispetto alle conclusioni cui è giunta la Cassazione all’esito del processo ai coimputati».

La Procura farà appello? «Leggiamo le motivazioni, all’esito valuteremo la correttezza delle conclusioni in relazione agli elementi di prova che sono stati portati», conclude il procuratore, «può esserci un appello, ma bisogna capire il ragionamento del Tribunale, non può essere una decisione preliminare».