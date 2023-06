«Il linfoma, la chemio, tanta paura. Ora torno a suonare il mio violoncello in tivù»

A volte, quando la morsa della malattia si stringe sempre più forte attorno a noi, è proprio quello il momento in cui riusciamo a trovare la forza per ribaltare un destino che sembra segnato, grazie all’umanità di chi si prende cura di noi e alle passioni che ci danno la spinta per mantenerci in vita. Questa è la storia di Rossella Zampiron, veneziana, 48 anni, violoncellista diplomata al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.

Trasferitasi a Roma con il marito Sergio, stimato trombettista, Rossella suona con artisti di primo piano come Gigi Proietti e Massimo Popolizio e in orchestre importanti, anche in trasmissioni Rai. Negli ultimi anni, però, ha vissuto una lunga storia di sofferenza in un percorso interminabile di cure ospedaliere che ora, grazie a quanti si sono presi cura di lei, alla sua forza d’animo e alla musica, sta cercando di lasciarsi alle spalle.

Rossella, com’è iniziato il suo calvario?

«Nel luglio 2021 mi girava la testa e avevo forti dolori. Ho fatto una risonanza, si notavano delle microparticelle che non si capiva cos’erano e iniziavo ad accusare sordità dalla parte destra. Non riuscivo a fare più nulla, dai primi esami sembrava solamente stress, l’otorino notava il calo dell’udito ma non si riusciva a capire la causa. Nel frattempo peggioravo, ho girato vari specialisti, tra cui il dottor Piccirillo che a Piacenza mi ha fatto fare una Tac speciale e ha notato una massa nel ganglio genicolato a destra ma si pensava inizialmente solo a un neurinoma. Mi hanno mandato a Neurologia a Varese, nel frattempo ho perso l’udito a destra e stavo sempre peggio. Piccirillo capisce che si tratta di qualcosa di più pesante, mi ordina una Pet».

La violoncellista veneziana mentre suona nella sua stanza di degenza durante uno dei tanti ricoveri

E qui arriva la diagnosi terribile.

«Hanno chiamato fuori mio marito e mia sorella Elena dicendo loro che non c’era più nulla da fare, Piccirillo comunque vuole operarmi e dagli esami istologici risulta un Linfoma B grandi cellule non Hodgkin al 4° stadio aggressivo. Mi consiglia urgentemente di rivolgermi al professor Martelli a Ematologia dell’Umberto I a Roma, la situazione era disperata, ho iniziato subito la chemio, sono stata in isolamento per mesi e ho fatto l’autotrapianto del midollo dalle mie staminali».

Già anni prima però la sua salute era stata messa a dura prova.

«Sono stata colpita da endometriosi, anch’essa al quarto stadio, ho subìto 17 interventi».

Come ha vissuto dentro di sé questa nuova situazione?

«Non è stata una sorpresa, sentivo dentro di me che era qualcosa di grosso ma una volta capito cos’era non mi sono data per vinta e mi sono detta, ora vediamo cosa possiamo fare. Finalmente si dava un nome al mostro che avevo dentro. Ancora oggi non so come faccio ad essere qui, dato che non è mai esistito alcun caso simile».

Come è stata curata?

«Hanno effettuato protocolli incrociati di chemio, il mio caso è già stato fatto conoscere anche all’estero. Il decorso è stato durissimo ma ho avuto la vicinanza di parenti e amici che venivano anche sotto le finestre dell’ospedale a sostenermi e anche tutti gli amici che mi hanno sostenuto sui social».

Cosa le è stato più d’aiuto?

«La famiglia in primis, mio marito, mia sorella, mamma e papà, gli amici, la mia cara amica Marta e altre assieme al mondo della musica, gli angeli di Ematologia dell’Umberto I, la parrocchia».

E la musica?

«La musica mi ha aiutato sempre in tantissime prove nella mia vita e anche questa volta è stata fondamentale. Sono cresciuta con la musica e il mio violoncello, fanno parte di me e cambiano con me, non riuscirei a vivere senza. E nei momenti difficili mi aiutano a trovare la chiave positiva per uscirne. La musica ti fa evadere coi pensieri e ti fa sognare. Con il mio violoncello ho improvvisato concerti nella mia stanza, applaudita dal personale medico e dagli altri degenti».

Rossella Zampiron con il marito Sergio, trombettista, sposato recentemente anche in chiesa dopo il matrimonio con rito civile

Come vede il futuro ora?

«La massa ora è inattiva, dovrò restare sotto controllo, ho poche difese immunitarie che mano a mano cresceranno ma il cervello ora utilizza di più la parte sinistra e ho ripreso a suonare in pubblico (recentemente a I migliori anni con Carlo Conti su Raiuno ndr)».

Cosa vorrbbe dire a quanti si trovano ad affrontare situazioni simili?

«Di non pensare a ciò che non possono più fare ma di pensare sempre a quello che si può ancora fare, mettere da parte l’ansia e vedere le cose positive, il resto lasciamolo fare ai medici».

Ora Rossella può guardare al futuro con speranza, ha ripreso il suo lavoro che è anche la passione della vita e ha avuto anche il tempo di sposarsi in chiesa con il suo adorato Sergio, dopo averlo già fatto in sede civile. Fiori d’arancio, quindi come segno di rinascita e per scrivere una nuova pagina di vita insieme.