Ecco la piattaforma mangia-rifiuti che pulisce da sola anche il Canal Grande

Pulisce tutto da solo ed è perfino in grado di estrapolare con i suoi bracci mine dai fondali, ma è alla ricerca di qualcuno che la adotti e la metta alla prova. Parliamo della piattaforma robotica Maelstrom, 12 metri per 20, in grado di togliere i rifiuti dai canali lagunari o dal mare in modo del tutto autonomo.

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea Horizon 2020 per sei milioni di euro, è stato coordinato dal Cnr di Venezia e sviluppato dai partner Tecnalia (Spagna), Cnr francese Cnrs-Lirmm e dalla ditta veneziana Servizi Tecnici.

La realizzazione è partita nel 2021 e adesso, dopo esperimento, prove e verifiche, è pronta per essere toccata con mano e vista dai cittadini. Venerdì 9 giugno alle 17 la chiatta sarà infatti in Punta della Dogana per mostrare a tutti quello che è capace di fare.

In pratica la piattaforma rettangolare è in grado di individuare i rifiuti nel fondale in meno di un minuto e di raccogliergli dai tre ai cinque minuti grazie a un complicato ma efficiente sistema di bracci meccanici e intelligenza artificiale.

I cittadini potranno salire sulla chiatta e vedere come agisce e come si muove. Per adesso la presenza umana è necessaria e la piattaforma, una volta eseguito i suoi compiti e ripulito un fondale per una quindicina di metri quadrati, deve essere spostata con una barca da un operatore preparato, ma in un futuro non così lontano potrebbe spostarsi da sola.

L’altra novità che potrebbe rappresentare la svolta – se venisse “adottata” – è che tutto quello che la piattaforma raccoglie viene riciclato. Anche su questo gli scienziati hanno delle prove da raccontare.

Il prototipo per trasformare i rifiuti marini in carburante è stato ideato dall’ingegnere Gian Claudio Faussone della ditta Sintol srl e funziona. Inoltre, la ditta Gees Recycling di Pordenone, specializzata nel riciclo di materiale plastiche, ha utilizzato i rifiuti marini per realizzare arredi urbani.

Insomma un gigantesco robot aspiratutto che potrebbe togliere dal Canal Grande la quantità di rifiuti che ci sono, come gli oltre seicento copertoni che lo stesso Cnr aveva individuato nel corso di più operazioni per scandagliare l’arteria della città. Per dare l’idea di com’è stato progettato basti pensare che potrebbe anche essere programmato per estrarre residui bellici dai fondali, compito delicatissimo che oggi svolgono gli umani, rischiando comunque che qualcosa vada storto.

Il messaggio, rafforzato dal fatto che siamo nei giorni in cui si celebra la Giornata dell’Ambiente dedicata al ripristino degli ecosistemi, è che ci sono gli strumenti per pulire i fondali e per riciclare il materiale. Un progetto all’avanguardia che cerca di farsi accogliere dagli umani.