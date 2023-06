Addio a Maria Doris, la bionda “Finta tonta” della canzone italiana dei tempi d’oro

Si è spenta a 90 anni la grande cantante Maria Doris, una tra le più famose voci della musica leggera italiana negli anni del boom economico. Da molti anni viveva con la famiglia a San Donà, sposata con il generale di brigata Antonino Musumeci.

Era nata a Bologna da padre ufficiale dei carabinieri e mamma casalinga. Dotata di una grande voce, aveva seguito corsi di canto all’Antoniano e poi era “esplosa” come una tra le più gettonati interpreti.

Dopo un corso alla Rai di Torino la sua carriera esplose: incise per tutte le più famose case discografiche e divenne ospite fissa della televisione tanto da avere dedicato un programma seguitissimo: “15 minuti con… Maria Doris”.

Come figlia di un ufficiale dell’Arma aveva dovuto cambiare il proprio nome per poter calcare le scene: Maria Doris era pseudonimo del suo vero nome: Anna Maria De Panicis.

Famosa negli anni 60, raggiunse la celebrità con la canzone "La finta tonta", che divenne il suo marchio, di bella, bionda e fatale. La canzone divenne prima nella hit parade per molte settimane e ne vennero fatte versioni anche all’estero.

Poi si era innamorata di un altro ufficiale dei carabinieri, Antonino Musumeci. Si erano sposati e, come si usava allora per le mogli degli ufficiali dell’Arma, aveva dovuto lasciare il mondo dello spettacolo.

Il suo ritiro all’apice del successo fece scalpore, i rotocalchi furono inondati da migliaia di lettere di suoi ammiratori che le chiedevano di ripensarci e continuare a cantare, ma lei si dichiarò “felice” della scelta e anche in tempi recenti ha sempre spiegato di aver fatto la cosa giusta per poter vivere il proprio amore e crescere la propria famiglia.

Legatissima al Veneto, aveva scelto con il marito di abitare a San Donà, che considerava la sua città. In riva al Piave, spiegava, aveva trovato una serenità impagabile circondata dalla sua adorata famiglia.

In anni recenti era tornata in TV con Paolo Limiti. Lascia il marito e il figlio Gianluca, che le era molto legato, ma soprattutto numerosi fan che hanno continuato ad amarla come una star. Non ancora fissata la data dei funerali.