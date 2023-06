Jesolo, ragazzino di 14 anni derubato della bici. I responsabili sono due energumeni

Due energumeni si avvicinano a un ragazzo di 14 anni e gli rubano la bicicletta, intimorendolo. Di fatto, una rapina ai danni del giovane, il cui padre si è sfogato nei social invocando più controlli. Teatro della scena, piazza Brescia a Jesolo, intorno alle 22.30.

Il ragazzino stava spingendo a mano la sua bici quando due uomini, stranieri, hanno insinuato che l’avesse rubata, pretendendola indietro in malo modo. Il giovane, impaurito davanti ai due colossi, non ha potuto opporre resistenza e i due se la sono portata via.

Fa parte dei tanti episodi sospetti che si sono consumati nel fine settimana del ponte, quando a Jesolo sono arrivati 150 mila ospiti, tra turisti stanziali e pendolari.

Un altro turista ha raccontato di essere stato spinto a terra e derubato dei braccialetti, procurandosi anche una ferita. Tutti episodi ancora al vaglio.

Il sindaco Christofer De Zotti non sottovaluta nulla, ma lancia un appello: «Per prima cosa invito tutte queste persone a denunciare formalmente alle forze di polizia perché possano effettuare le indagini. E non si limitino a sfoghi nei social. Credo che comunque il bilancio di questo fine settimana sia incoraggiante per la efficacia delle misure adottate. Il presidio delle forze dell’ordine in piazza Mazzini, la regolamentazione degli accessi dalla spiaggia a piazza Mazzini, i controlli sugli alcolici per il regolamento di polizia. Lo scorso anno stavamo parlando di risse, sparatorie, rapine con coltelli».

In piazza Mazzini anche Roberto Dal Cin, presidente Confapi Turismo nazionale: «Sabato è andata molto meglio, anche quando verso le 2 il presidio di sicurezza aveva terminato. Tutti devono fare rete e squadra. Comune, forze di polizia, soprattutto i gestori dei locali. Non può esserci musica alta e assembramento da discoteca, chioschi con una marea di gente che beve e non solo nelle pertinenze. I negozi che vendono alcolici, seppure sigillati come da regolamento, non possono cederli a giovani che poi bevono in piazza o dovunque si trovino».