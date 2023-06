L’anomalia di un gruppo mafioso del Nord

Calma e gesso. La sentenza pronunciata lunedì 5 giugno nell’aula bunker a Mestre è tutta da leggere, ma alcuni elementi si possono intanto prendere in considerazione. Le pene innanzi tutto: altissime. Per Donadio e non solo. Il riconoscimento del reato associativo – anche se “semplice” – e poi il riconoscimento del metodo mafioso nel perseguire alcuni reati.

Aggravante, quella del metodo mafioso, che è stata riconosciuta anche nei confronti di professionisti come un avvocato e il direttore di banca. Una condanna ha raggiunto anche Claudio Casella – 9 anni per estorsione aggravata dal metodo mafioso – un imprenditore considerato e abituato a mercanteggiare, e a procurare voti,con sindaci del litorale.

Non un colpo di spugna, tutt’altro. Rimane il mancato riconoscimento dell’associazione a delinquere di stampo mafioso. Leggeremo le motivazioni. Si può supporre, nel mentre, la difficoltà nell’inquadrare la realtà di un gruppo mafioso “del nord” e non “al nord”, potremmo definirlo sulla scorta delle indicazioni di Rocco Sciarrone.

Non solo perché questo – come tutti i gruppi di mafia – si è alimentato delle risorse di natura relazionale dei diversi soggetti con cui è entrato in contatto, ma perché esattamente quelle relazioni hanno contribuito a delinearne il profilo, rendendo sfrangiati i confini tra il dentro e il fuori del gruppo stesso e più difficoltosa l’adozione di un frame essenzialista della mafia. Il gruppo, di cui alcuni componenti sono già stati condannati nel procedimento abbreviato, era fortemente intrecciato e contaminato da alcuni soggetti autoctoni – imprenditori, dirigenti bancari e professionisti – che hanno contribuito in modo decisivo a disegnarne il profilo e le strategie. Luciano Donadio, il boss, arriva ad Eraclea negli anni ’90 per lavorare alla costruzione di un villaggio turistico sul litorale e l’edilizia rimarrà fino alla crisi economica della fine degli ’10 il suo settore d’intervento privilegiato.

L’edilizia, in virtù delle sue caratteristiche, rappresenta uno straordinaria occasione di “socializzazione” nei territori di nuovo insediamento per i mafiosi. Operare nell’edilizia implica entrare in relazione con una vasta schiera di soggetti come funzionari comunali, studi di progettazione, banche, politici, professionisti, agenti immobiliari: in qualche modo può significare “entrare in società”. Ed entrare a contatto con la politica. Ha preso così forma l’area grigia delle collusioni e delle complicità che coincide con la fase più matura del radicamento mafioso nel territorio. Impressiona lo stridore tra questa sentenza e quella dell’abbreviato per cui l’associazione mafiosa è stata riconosciuta.

Questo fatto ci dice molto della difficoltà per la magistratura di inquadrare il fenomeno di una mafia fuori dai territori di originale insediamento, di “maneggiare” questa mafia del nord. Che in questo caso, secondo i giudici della Cassazione, si sarebbe avvalsa del contributo dell’ex sindaco, primo politico veneto condannato per fatti di mafia. Il vero dato politico di questo complessa inchiesta. Da non scordare.