A Eraclea non ha agito la mafia: la sentenza del Tribunale di Venezia

Per il Tribunale di Venezia, a Eraclea non ha operato una mafia: ha agito sì un’organizzazione criminale – tra usure, rapine, ricettazione, banconote false, stupefacenti, manodopera in nero, porto di armi da guerra, fatture false per frodare l’erario - ma non si è trattato di un’associazione per delinquere di stampo mafioso vera e propria, di un’emanazione veneta della Camorra di Casal di Principe.

Pene pesanti, quindi, ma in alcuni casi di molto ridotte rispetto alle richieste della Procura, che aveva chiesto un totale di 452 anni di condanna per i 46 imputati.

Si conclude così, per il momento, l’indagine “At least” che il 19 febbraio 2019 aveva portato in carcere 47 persone e posto sotto indagine altre 76.

Luciano Donadio, ritenuto il “boss” del gruppo, è stato condannato a 26 anni (contro i 30 richiesti dalla Procura); Raffaele Buonanno a 19 anni e 16 mila euro di multa (contro i 30 anni richiesti), Antonio Pacifico a 10 anni e 6 mesi (contro i 30 richiesti). Non sono boss mafiosi.

“E’ caduta la contestazione dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis 1”, scandisce più volte il presidente del Tribunale Stefano Manduzio.

Assolto da ogni accusa di favoreggiamento, l’ex sindaco Mirco Mestre “perché il fatto non sussiste”: per lui i quali la Procura aveva chiesto una condanna a 4 anni.

Da notare però la profonda differenza di visione tra questa sentenza del Tribunale di Venezia e quanto stabilito invece in modo definitivo dalla Corte di Cassazione in merito al processo con rito abbreviato per gli stessi fatti, rito scelto dall’ex sindaco Graziano Teso e da altri.

Il 21 aprile scorso la Suprema Corte aveva stabilito che quella di Eraclea era stata associazione mafiosa, rigettando i ricorsi proprio di Teso e degli altri imputati.

Decisione che aveva fatto diventare definitiva la sentenza d’appello e aveva spalancato le porte del carcere per Teso.

Per le motivazioni di quest’ultima sentenza bisognerà attendere 90 giorni, ma la decisione del Tribunale di Venezia – dopo un processo durato 3 anni e snodatosi per 137 udienze – ha rovesciato la sentenza di primo grado: non sono boss mafiosi.