Doppio sciopero del personale all’aeroporto di Venezia, cancellato un volo su tre

All’aeroporto Marco Polo di Venezia una domenica di disagi, oggi 4 giugno, per il doppio sciopero programmato. Si tratta della protesta di 24 ore del sindacato autonomo Flai che al Marco Polo ha organizzato anche un corteo di lavoratori.

Dalle 12 alle 16, quattro ore di sciopero del settore handler con protesta all'ingresso dello scalo.

Moltissimi i voli cancellati al Marco Polo in mattinata

Il risultato, informa Save, è la cancellazione di un volo su tre. Su 138 voli in arrivo previsti, 47 cancellati. Su 135 in partenza, 48 cancellati.

Il sindacato autonomo ed i confederali del settore trasporti protestano per il rinnovo dei contratti di lavoro e per le condizioni di lavoro dei dipendenti in settori cardine come handler e sicurezza (controlli ai varchi).