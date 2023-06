Ubriaco e drogato, aggredisce i passanti in piazza Marconi a Jesolo

Ubriaco e drogato aggredisce i passanti sulla via principale del lido, arrestato dalla polizia del commissariato di Jesolo un tunisino esagitato.

Il fatto è accaduto venerdì notte verso le 22 nella zona di piazza Marconi. La volante della polizia di Stato è subito intervenuta con due agenti, un uomo e una donna.

Per calmarlo prima che commettesse qualcosa di grave ai danni dei turisti increduli hanno utilizzato lo spray in dotazione. Sono così riusciti a immobilizzarlo, nonostante li avesse aggrediti e feriti tanto da richiedere alcuni giorni di prognosi per entrambi.

Il cittadino tunisino B. A. , è un volto noto al commissariato ed è stato ricoverato nella notte e sedato all’ospedale di San Donà per essere poi processato per direttissima la mattina seguente.

Aveva anche una mazza da baseball, poi sequestrata, che la sua compagna aveva tentato di nascondere togliendogliela di mano velocemente, secondo le testimonianze, all’arrivo della polizia.

È stato infine arrestato per resistenza e lesioni. La nottata è stata abbastanza tranquilla a Jesolo ed è entrato in funzione il presidio di sicurezza in piazza Mazzini con polizia, carabinieri, guardia di finanza.

Ventuno gli agenti della polizia locale a supporto per il controllo della rete stradale. Il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, è soddisfatto del risultato. «Abbiamo qualcosa come 150 mila persona al lido di Jesolo in questi giorni», ha spiegato il primo cittadino, «praticamente numeri da Ferragosto.

L’episodio più grave è stato quello accaduto in piazza Marconi, ma rileviamo come ci sia stato subito un intervento efficace della volante della polizia che ha permesso di fermare l’esagitato e arrestarlo. Bene anche gli accessi regolamentati dalla spiaggia a piazza Mazzini e i controlli contro alcol e vetro (vedi sotto)».

Si temeva che alcuni giovani esagitati potessero arrivare a Jesolo per un fine settimana all’insegna di alcol e bagordi.

Nelle varie piattaforme social indicavano Jesolo tra le mete prescelte dopo che sul lago di Garda erano stati annunciati controlli serrati. Avrebbero poi scelto la spiaggia di Viareggio.

I controlli sono costanti anche a Jesolo dove sono stati annunciati dal prefetto 12 agenti della polizia di rinforzi e gli stessi numeri dello scorso anno per carabinieri e guardia di finanza. Una notizia che ha rincuorato il sindaco De Zotti e anche la sindaca di Cavallino Treporti, presidente della Conferenza dei sindaci Roberta Nesto.