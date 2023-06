Venezia, apre a San Marco il nuovo hotel cinque stelle: ecco Nolinski Venice, camere a mille euro

Corsa contro il tempo per completare gli ultimi test prima dell’apertura prevista online per il quindici di giugno del nuovo “Nolinski Venice”, l’hotel di lusso nell’ex sede della Camera di commercio in calle larga XXII Marzo.

Fino a 1220 euro a notte, per due adulti, in una camera “deluxe”; si scende a 1050 euro a notte per una camera classica.

Tempi record per l’inaugurazione della nuova struttura, a distanza di nemmeno sei mesi dall’approvazione della deroga alla delibera “blocca-alberghi” del 2017 decisa nel novembre scorso dal consiglio comunale.

Negli ultimi giorni, infatti, nell’entrata del palazzo sono comparsi camerieri e receptionist in divisa proprio in corrispondenza del nuovo hotel, il che aveva lasciato immaginare un’apertura anticipata dell’hotel di lusso. In realtà, si tratta di test di routine che la compagnia di hotel sta completando in vista dell’inaugurazione vera e propria prevista, come si diceva, nel giro di poche settimane.

Si appresta così a cambiare volto, una volta per tutte, l’ex Camera di commercio la cui sede era stata aggiudicata dalla Società Marzo Hotel srl nel 2017 dopo che l’ente aveva deliberato l’alienazione del complesso, di quasi 5 mila metri quadri.

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura ricettiva alberghiera 5 stelle lusso con 43 camere, spazi commerciali, pubblici esercizi e spazi espositivi aperti al pubblico.

La richiesta era stata presentata dalla società nel giugno 2019 ed era il frutto di un passaggio contenuto in sede di bando di vendita in cui la Camera di commercio dava atto di aver ottenuto l’autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali per il cambio di destinazione d’uso da direzionale a ricettivo.

In contemporanea alla procedura di gara, però, era arrivato lo stop da parte del Comune ai cambi di destinazione d’uso automatici, facoltà ora riservata esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio comunale. Motivo per cui la società titolare dell’immobile non aveva proseguito con il progetto.

A dicembre la svolta, con la giunta che ha deciso di dare il suo benestare al progetto della Marzo Hotel srl, coordinato dall’architetto Alberto Torsello. La delibera approvata dal consiglio comunale, tra le polemiche, prevede anche che la società metta a disposizione del Comune dieci milioni di euro per la «valorizzazione del contesto urbano». Al momento non sono stati resi noti i dettagli di come saranno spesi questi soldi. Socio unico della Marzo Hotel srl è la società lussemburghese Evok Collection.

L’albergo aprirà con il brand Nolinski del gruppo Evok. Già da tempo, online, si trovano informazioni sul costo del soggiorno e sulla disponibilità delle camere.

Previsto anche un negozio di lusso da realizzare in parte del piano terra, comprese l’ex sala da bar e l’ex sala scambi, e nel mezzanino collegato attraverso una scalinata.

In questo caso, i lavori di ristrutturazione degli spazi sono costati un milione e mezzo di euro.