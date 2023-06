La magia di Remo Anzovino al piano incanta Jesolo all'alba: buona la prima per il Festival Aqua

All'alba del 3 giugno la musica del compositore Remo Anzovino ha aperto a Jesolo la prima edizione del Festival Aqua - La Filosofia del mare, trasportando il pubblico in un'atmosfera magica in riva al mare, tra il leggero suono delle onde e le melodie del suo nuovo album "Don't forget to fly", suonato dal vivo per la prima volta in assoluto.Sulla spiaggia dell'Arenile di Piazza Brescia, un viaggio tra emozioni e sensazioni evocate non soltanto dalla delicatezza dei brani di Anzovino, ma anche dalle suggestioni della prima luce del giorno, in un'emozione condivisa e amplificata dalle note delicate del pianoforte.

