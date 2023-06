Ponte del 2 giugno, spiagge venete invase da turisti e pendolari. Sorridono gli operatori

Finalmente estate, la costa veneziana invasa dai turisti da tutta Italia e anche da Germania e Austria. Ma sono soprattutto italiani, dal Triveneto, i turisti arrivati per trascorrere il ponte del 2 giugno al mare fino a lunedì.

Centocinquantamila persone solo al lido di Jesolo, oltre 500 mila da Bibione fino a Sottomarina. Tutte le spiagge stanno lavorando a pieno ritmo grazie a questi arrivi di turisti e anche pendolari che si sono riversati immancabilmente sulle strade.

Tantissima gente ha scelto il litorale veneziano per trascorrere qualche momento di relax

Il nodo del traffico

Il traffico è stato intenso per tutta la mattinata di venerdì 2 giugno soprattutto a Jesolo. Ci sono volute fino a 5 ore da Treviso al lido di Jesolo. Un'odissea soprattutto per i pendolari, una scena che si ripete da troppi lustri.

Le strade di accesso al litorale di Jesolo e Cavallino Treporti sono sempre le stesse e non reggono queste migrazioni del turismo. Pochi gli interventi a livello infrastrutturale in questi anni. L'autostrada del mare tirata fuori dal cassetto in cui era chiusa in Regione è ancora incerta e comunque i lavori, una volta avviati, si protrarranno per almeno un paio d'anni, ammesso che da sola possa servire a qualcosa visto che resterà un imbuto tra Jesolo e Cavallino.

Il traffico era iniziato già giovedì sera, 1° giugno, nel basso Piave: San Donà era intasata dalle 18, con il ponte della Vittoria insufficiente per questa mole di traffico e le direttrici verso le spiagge decisamente inadeguate per dimensioni. Venerdì si sono bloccate la Treviso Mare e poi anche le altre vie di accesso a Jesolo come via Roma sinistra e destra che, nell'ultimo tratto, prosegue verso Cavallino Treporti.

Sulla Treviso Mare un serpentone di automobili, 15 chilometri di coda ininterrotta. Molti sono scesi dalle auto per prendere un po' d'aria, magari aprendo un ombrellone sul ciglio della strada, c'è chi ha addirittura preferito continuare a piedi per raggiungere il litorale con un piccola maratona dopo Caposile.

Con i turisti sono tornate anche le massaggiatrici abusive in spiaggia

Tutto esaurito

Le spiagge si sono riempite. A Jesolo lettini e ombrelloni pieni, ma anche alberghi e ristoranti. “Abbiamo raggiunto il tutto esaurito”, ha commentato entusiasta il presidente dell'associazione jesolana albergatori, Pierfrancesco Contarini, “ per un ponte del 2 giugno quasi esclusivamente italiano, seppure con ancora molti turisti tedeschi e austriaci. Prevediamo per domenica prossima ancora più ospiti perché avremo il Corpus Domini e anche i turisti italiani in arrivo”.

Il tasso di occupazione alberghiera a Jesolo ha raggiunto una media del 95 per cento con tantissime strutture sold out. L'estate è iniziata di slancio anche se il meteo è incerto tra sabato 3 e domenica 4 giugno. Ma non ha fermato le prenotazioni e al massimo qualche pendolare rinuncerà al viaggio se vedrà le nubi addensarsi verso il mare.

C'è voglia di vacanza e di ritorno a una definitiva normalità dopo la pandemia. Sarà una stagione di grandi numeri per arrivi e presenze, tanto che già oggi si prevede di superare l'estate 2022 almeno del 5 per cento. Ma i dati potrebbero anche migliorare nel corso della stagione e soprattutto nei mesi di settembre e ottobre.