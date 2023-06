Traffico in tilt sulla Romea, pendolari infuriati

Mattinata di passione in Romea per gli ennesimi lavori sul ponte del Brenta, divenuto “l’incubo” dei pendolari. Giovedì mattina un senso unico alternato per rimuovere il cantiere da una corsia del ponte ha provocato lunghissime code sia in direzione Venezia, dove il serpentone iniziava dal semaforo di Sant’Anna, sia in direzione Ravenna, con la coda che arrivava all’incrocio di Valli. Furiosi i pendolari per gli ennesimi disagi su un tratto che da due anni è oggetto di continui lavori di manutenzione che spesso si sommano alle code dei primi turisti.

«Ci risiamo», racconta una signora di Sant’Anna diretta al lavoro a Chioggia, «arriva il caldo, arrivano i turisti e noi per fare cinque km per andare al lavoro dobbiamo partire un’ora prima perché ci sono i lavori infiniti sul ponte del Brenta. Ci avevano detto che il 25 maggio il cantiere chiudeva… ci chiediamo a quale anno si riferivano».

A metà mattina i tempi di percorrenza segnavano una media di 40 minuti di colonna. «Facciamo due metri ogni cinque minuti», rileva con amarezza un altro pendolare, diretto a Venezia. «Possibile che si decida di fare un senso alternato alle 9 del mattino del primo giugno?», spiega un lavoratore partito da Conche e diretto a Rosolina, «certo i lavori sono necessari, nessuno lo mette in dubbio. Quello che lascia perplessi è la programmazione. Non è la prima volta che ci troviamo in estate con disagi su questo tratto».

Alle 10 l’intero tratto del ponte translagunare in direzione Ravenna compariva come un’enorme coda di auto e camion fermi in colonna. La stessa immagine in senso contrario, tra Sant’Anna e Brondolo. Al normale traffico della Romea ieri si sommava anche un certo afflusso turistico, tipico dei giorni prefestivi e preludio di un ponte prettamente estivo. Le tre cose insieme, sommate al cantiere, hanno creato il caos e le polemiche.

La ripresa del cantiere del ponte del Brenta era stata annunciata da Anas a metà aprile come continuazione del maxi intervento di manutenzione straordinaria eseguito nel 2021 per una spesa complessiva di tre milioni di euro. Nella nota si spiegava che in questa nuova fase di lavorazioni si sarebbe lavorato soprattutto sotto l’impalcato senza causare modifiche alla viabilità.

I lavori riguardano il tratto dal chilometro 84,800 al chilometro 85,150 della Romea e sono finalizzati a «aumentare gli standard di sicurezza con l’installazione di una struttura integrativa in acciaio e di un sistema di sensori per consentire un monitoraggio continuo e puntuale del ponte».

Da quella data i pendolari vivono con la continua angoscia di ritornare agli enormi disagi patiti da marzo a luglio del 2021 quando la demolizione parziale delle arcate, la ricostruzione degli appoggi e la sostituzione di una campata avevano prodotto gravi limitazioni al traffico in un periodo caldo anche sul fronte turistico. Disagi per 111 giorni che avevano provocato infinite polemiche e proteste anche degli operatori turistici. Vi era poi stata un’appendice dei lavori, meno pesante, in autunno. In questo ultimo stralcio di lavori, Anas aveva assicurato che le modifiche alla viabilità sarebbero state temporanee e sempre comunicate in anticipo.