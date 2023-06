Tangenti a Santa Maria di Sala, ecco chi sono i tredici indagati verso il processo

Associazione per delinquere, corruzione, concussione, abuso d’ufficio: soldi in cambio di cambi d’uso di terreni da agricolo ad edificabile. Ma anche presunti favori nel mercato delle mascherine sanitarie nei primi mesi dell’emergenza Covid.

Sono 13 gli indagati (a vario titolo) dell’inchiesta “tangenti a Santa Maria di Sala”, per i quali la pubblico ministero Federica Baccaglini ha chiesto il rinvio a giudizio: l’udienza preliminare si svolgerà il 17 luglio davanti alla giudice Daniela Defazio. La posizione di altri 4 indagati è stata stralciata e si procederà a parte.

Premessa: siamo sul fronte delle accuse. I processi e le sentenze sono tutte da scrivere. Dunque, la Procura parte dall’accusa di associazione per delinquere «per commettere un numero indeterminato di reati contro la pubblica amministrazione» mossa agli ex sindaci salesi Nicola Fragomeni e Ugo Zamengo, al direttore dell’ufficio tecnico Carlo Pajaro e all’architetto Marcello Carraro (la difesa parla di parcelle per prestazioni professionali).

La pm Baccaglini parte da un colloquio registrato di nascosto da un architetto che voleva vendere un terreno e contattato da Pajaro per conto di Fragomeni: professionista che ha dato il via alle indagini, consegnando la registrazione dell’incontro con l’ex sindaco Fragomeni e Zamengo, in un bar.

I due pubblici ufficiali si interessano del terreno, per offrirlo agli imprenditori Mauro Cazzaro (di Trebaseleghe) e Battista Camporese (di Borgoricco), soci nella Relaxxi (che respingono le accuse di aver pagato tangenti) per realizzare una casa di riposo.

Per l’accusa, Fragomeni e Zamengo prospettavano al professionista che «“secondo il loro progetto” quello che doveva chiedere agli acquirenti era 1,100 milioni di euro (“1 e 100 bianco”) e che a loro doveva corrispondere “un delta” pari a 100 mila euro (“100 che devono essere fuori, in black”), sottolineando che il lavoro del sindaco è “far sì che la tua terra sia interessante. Sennò resta quella che è”, con chiaro riferimento che se non avesse aderito alla richiesta, il Comune non avrebbe mutato la destinazione del terreno».

L’architetto non vende e denuncia, così partono le intercettazioni. La ricerca di un terreno si sposta su quello di Francesco, Saverio, Filippo Fedriga (per i quali la Procura procede separatamente): secondo l’accusa, l’accordo per passare da “seminativo” ad edificabile sarebbero stati chiesti 10 euro al metro quadro, «per un valore stimabile in 100 mila euro», scrive la pm. Oltre a 370 mila euro di parcella di progettazione per l’architetto Carraro, con il quale Zamengo collaborava, e per «il sindaco Fragomeni un illecito compenso per il suo interessamento quantificato in un 10-15%».

Caduta, invece, l’accusa di turbativa d’asta: la casa di riposo non è mai stata realizzata. Contestate anche una “provvigione” di 15 mila euro (pari al 3% del prezzo di acquisto dei terreni) che l’imprenditore Pietro Semenzato (Dimap Srl) sarebbe stato indotto a pagare; e i 9 mila contestati a Massimo Cazzin (titolare della immobiliare MC).

Al tecnico Carlo Pajaro, la Procura muove anche l’accusa di abuso d’ufficio per aver passato a due persone le domande di un concorso. —