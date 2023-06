Furgone si ribalta in A4 tra San Stino e Cessalto, due persone ferite

Ancora un incidente sull’A4, è successo nel pomeriggio di venerdì 2 giugno. Un furgone è uscito di strada in modo autonomo, ribaltandosi e finendo cappottato con le ruote all’aria nella scarpata che costeggia la carreggiata. Feriti in modo lieve i due occupanti del mezzo, cittadini stranieri.

L’incidente intorno alle 14, al km 433, tra San Stino e Cessalto, in direzione Venezia.

La dinamica è al vaglio della polizia stradale. Per cause in fase di accertamento, l’autista ha perso il controllo del furgone, che si è ribaltato nella scarpata laterale. Sul posto si sono precipitati i pompieri da Portogruaro e Motta di Livenza, l’ambulanza del Suem 118 e gli ausiliari del traffico di Autovie. In un primo momento si era temuto che i due occupanti fossero rimasti incastrati. Invece sono riusciti a uscire in modo autonomo dal mezzo. Feriti in modo, lieve sono stati medicati sul posto.