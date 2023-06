Sicurezza e movida violenta, confermati i rinforzi a Jesolo per l’estate

Il sindaco di Jesolo Christofer De Zotti ha partecipato giovedì 1° giugno alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a Venezia.

Nel corso della riunione, il prefetto Michele Di Bari ha comunicato che, in vista della stagione estiva, è previsto l’arrivo a Jesolo di 12 agenti aggregati per la Polizia di Stato. Si tratta dello stesso numero di operatori in aggiunta alla pianta organica che erano stati destinati a Jesolo nella scorsa estate. Confermato anche l’arrivo di rinforzi per le altre forze dell’ordine, Carabinieri e Guardia di Finanza, nella stessa quantità del 2022.

"Era importante che il numero di rinforzi previsto per Jesolo fosse confermato rispetto all’anno scorso, e così è stato – dichiara il sindaco De Zotti -. Per questo voglio ringraziare il prefetto Di Bari, il questore Masciopinto e i comandanti provinciali delle forze dell’ordine che anche in questa occasione hanno mostrato grande attenzione verso la nostra città. L’arrivo di agenti e militari a integrazione degli organici presenti a Jesolo ci consente di garantire maggior sicurezza e quindi vivibilità a tutti: agli ospiti ma anche agli operatori economici e ai residenti”.

"Noi continueremo a fare la nostra parte, sostenendo l’attività del Comando di polizia locale con ulteriori agenti e nuovi strumenti, adottando i provvedimenti che si renderanno necessari e rimanendo all’ascolto della Prefettura, perché l’ottimo rapporto di collaborazione instauratosi prima con il prefetto Zappalorto e oggi con il prefetto Di Bari sta portando risultati concreti e tangibili in termini di sicurezza per tutti”, conclude De Zotti, “Durante l’incontro in Prefettura, Jesolo ha ribadito la disponibilità a sostenere i costi per l’alloggio di una parte dei rinforzi, oltre alla necessità di prevedere servizi di ordine pubblico in piazza Mazzini soprattutto nell’orario notturno".