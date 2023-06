Si schianta contro un’auto, motociclista muore a Martellago

Incidente mortale giovedì sera verso le 19.30 a Martellago sulla Castellana, all’altezza dell’Agrimacch. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine un’auto si è scontrata con una moto. Nulla da fare, purtroppo, per il motociclista che ha avuto la peggio in seguito all’impatto.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. La strada è attualmente bloccata per consentire i rilievi da parte delle forze dell’ordine.