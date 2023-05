A Noale il padel prende forma con Jimmy Ghione: la sfida con Moreno Morello

Il padel a Noale si avvia a diventare una realtà in tempi molto brevi, e ieri una prima sfida tra vip ha dato il via alla struttura che, seppure non ancora del tutto completa, si prepara alla sua prima stagione sportiva.

L’area a fianco dell’oasi in via Ongari (e proprio “Oasj”con la J di Jimmy sarà infatti il nome della struttura) tra al massimo due mesi aprirà finalmente i battenti, e ieri per “testare” il campo principale si sono affrontati due volti noti della televisione.

Uno ormai a Noale è di casa: Jimmy Ghione che dell’Oasj è socio fondatore, e a sfidarlo ecco,sempre da Striscia la Notizia, Moreno Morello.

«Non è solo un investimento imprenditoriale», dice Jimmy Ghione prima di testare per la prima volta il terreno di gioco della sua creatura, «ma la voglia di unire sport, divertimento e tematiche legate all’ambiente, nel pieno rispetto della bellissima oasi che abbiamo accanto.

Il padel è lo sport con la maggiore crescita degli ultimi anni, non solo una moda passeggera, e qui a Noale abbiamo deciso di creare un centro all’avanguardia sotto tutti gli aspetti e che attirasse le persone. Per fare solo alcuni esempi, gli spogliatoi hanno il riscaldamento a pavimento e degli infissi di alto livello tecnologico e al massimo grado di eco logicità.

Dal punto di vista della gestione, poi, apriremo ai giovani e alle scolaresche con i corsi di padel adatti alle varie età, oltre naturalmente a organizzare una serie di eventi di livello non solo dal punto di vista sportivo».

«Ovviamente non è la prima volta che vengo a Noale», aggiunge Moreno Morello mentre a sua volta si prepara a scendere in campo, «ma è la prima volta che vengo a vedere questa struttura, e devo dire che mi ha veramente stupito per la qualità. Il Veneto è in forte crescita per quanto riguarda il padel, e siamo contenti di avere praticamente adottato Jimmy per questa bellissima impresa».

Il club, intanto, è ormai quasi pronto, come riferiscono i titolari. «Abbiamo illustrato tutti i dettagli al vicesindaco e ai rappresentanti del Wwf che sono venuti a trovarci. I campi possono essere già utilizzati, restano sono da sistemare il bar e la guest house.

Contiamo di aprire entro la fine di giugno a regime ridotto, per poi arrivare dopo l’estate al tempo pieno. Abbiamo già in programma una serie di eventi, e con Jimmy siamo già intenzionati a lavorare puntando ovviamente molto sull’aspetto sociale».