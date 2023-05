Il caso a Jesolo: da piazza Mazzini a Nember 4 chilometri senza bancomat

Quasi 4 chilometri senza una banca, neppure un piccolo sportello bancomat.

Da piazza Mazzini, esclusa perché c’è uno sportello Bnl, fino a oltre piazza Nember non c’è una filiale al lido di Jesolo. Una lacuna per una città balneare internazionale con quasi 6 milioni di presenze da tutto il mondo e capitale in pectore della costa veneziana.

Ci sono in tutto 16 sportelli a Jesolo, ma non in questo tratto del lido ovest che spesso è trascurato soprattutto d’inverno quando cala il buio fino al primo sole primaverile. E neppure all’estremità opposta, lido est in zona Pineta, ancora più deserta nella bassa stagione, dove ha chiuso 4 anni fa l’ultima banca, in corrispondenza del grattacielo Merville.

Alessandra Sacco, segretaria generale della Fisac Cgil, la sigla del sindacato che si occupa di assicurazioni e credito, ricorda che i piani aziendali vanno in questa direzione.

«È un problema nazionale che riguarda soprattutto il meridione e le isole», riflette, «tanti gruppi bancari, tranne le Bcc, hanno elaborato dei piani aziendali che prevedono chiusure e accorpamenti. Stiamo conducendo una battaglia contro queste decisioni e non è semplice alla luce di quanto sta accadendo. Non stupisce pertanto che siano assunte determinate scelte anche in una città come Jesolo».

L’allarme è stato lanciato da Confapi Turismo nazionale, con il presidente jesolano, Roberto Dal Cin: «Da piazza Mazzini in poi fino all’estremità del lido Ovest non c’è neppure uno sportello bancomat.

I turisti, soprattutto stranieri, sono increduli e pertanto credo che, pur nelle difficoltà burocratiche, sarebbe opportuno che qualche istituto pensasse anche al lido ovest per considerare almeno uno sportello automatico».

Se guardiamo al tratto da piazza Mazzini fino a piazza Nember, il Banco San Marco ha chiuso in piazza Aurora e adesso al suo posto è stato aperto un bar. Anche Unicredit ha chiuso in questa stessa piazza e qualche hanno fa ha chiuso uno sportello Veneto Banca in Pineta, al lido est.

Il presidente dell’Aja, associazione jesolana albergatori, Pierfrancesco Contarini, ragiona sulle tendenze a livello internazionale: «In Paesi come Inghilterra e Francia si usa quasi esclusivamente la moneta elettronica.

Nei nostri alberghi ci sono già ospiti che pagano l’acqua minerale con il bancomat e persino la tassa di soggiorno. Con ciò non voglio dire che sia superfluo uno sportello in un tratto così lungo del lido, non siamo ancora come in Inghilterra o Francia. Noi stiamo considerando di aprire uno sportello in piazza Brescia alla casa del turismo».

Sulla stessa linea il presidente di Confcommercio mandamentale Angelo Faloppa: «Le banche tendono a concentrarsi nel cuore del lido e credo che uno sportello in questo tratto fino a piazza Nember, almeno uno sportello bancomat sarebbe un punto di riferimento importante per i nostri ospiti e quindi invito le banche a rifletterci».