La sostanza fosforescente in Canal Grande è uscita dalla fondamenta del Magistrato alle Acque. Caccia al responsabile

Gli agenti della Polizia locale stanno lavorando per individuare da dove è uscito il tracciante verde flou che domenica ha colorato il canal Grande. Le ricerche degli uomini del commissario Gianni Franzoi si stanno concentrando sulla fondamenta del Magistrato alle Acque. Infatti iniziava da lì la scia di colore verde che dalle 9 ha cambiato il colore della più bella via d’acqua cittadina. Fenomeno durato fino alle 14. La colorazione si è dissolta con la marea che usciva in mare.

Gli agenti stanno cercando eventuali tracce lasciate su scarichi dalla sostanza che comunque anche se in piccola quantità, può rimane evidente. Infatti, la fluorosceina, questo il nome del tracciante, viene impiegata per cercare anche perdite profonde di reti idriche o fognarie, proprio perché non si dissolve in maniera veloce rimanendo attiva per parecchio tempo.

Va detto che si tratta di una ricerca, quella dei vigili urbani, difficile. Un’impresa quasi impossibile. Questo perché in zona non ci sono cantieri aperti da far pensare che il prodotto sia stato versato nelle tubature da qualche operaio. Inoltre chiunque può aver versato nel lavandino di casa o nel water la sostanza che viene venduta allo stato solido e si trova normalmente in commercio.

Ma soprattutto va sottolineata la difficoltà a ipotizzare un reato. Gli investigatori spiegano che al massimo si può pensare ad una sanzione amministrativa. Alla fine tanto lavoro di verifica che costa ore e ore di indagini, impegno di uomini per un pugno di mosche.

Comunque rimane il fatto che ora sia la Prefettura che le forze di polizia e il Comune temono l’azione di altri “artisti” che decidono di dare un tocco di colore ai canali veneziani.

Giovedì 1° giugno in Prefettura riunione tecnica per definire il piano di protezione di monumenti e aree di interesse, da azioni di protesta che possano danneggiare i preziosi beni culturali, ma anche la sola immagine della città. Del resto le immagini del canal Grande diventato verde fosforescente hanno fatto il giro del mondo diventando virali sui principali social. Solo su Instagram si contano quasi un milione di foto condivise.