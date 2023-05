Acqua fluo a Venezia. Mizzan: «Non è tossica per l’uomo ma può esserlo per gli animali»

«Sicuramente la fluorosceina non è tossica per l’uomo. Lo è di più per esseri più semplici come quelli acquatici. Comunque non procura la morte di nessun essere». A spiegarlo è il dottor Luca Mizzan, Direttore del Museo di Storia Naturale di Venezia.

In molti si sono chiesti quanto possa essere tossico questo tracciante usato da decenni, per i pesci. La fluoresceina che si trova allo stato solido in confezioni di solito da 250 grammi, va versata in piccolissime quantità nello scarico o nelle tubazioni che trasportano acqua. Sono sufficienti fino a 2 grammi per colorare 150-200 litri di acqua.

Questo per evidenziare perdite nella rete idrica come in quelle delle fogne. Trattandosi di un colorante attivo anche ad elevatissime diluizioni, viene utilizzato in speleologia per individuare rami di corsi d’acqua sotterranei che, scomparendo nel sottosuolo per ricomparire altrove, diventerebbero problematici da seguire.

Per questo tipo di applicazione, una certa quantità di fluoresceina viene disciolta nel corso d’acqua che si addentra nel sottosuolo e, successivamente, si cercano corsi d’acqua che a loro volta sono stati colorati.

Il tempo che intercorre fra la dissoluzione e la ricomparsa a distanza può dare indicazioni sulla velocità del flusso.

L’elevata fluorescenza della fluoresceina, anche in piccole tracce, viene sfruttata per rivelare minime quantità di sostanze (altrimenti incolori) che si sviluppano durante alcune reazioni chimiche. Per questo utilizzo, si impiegano una piastra ricoperta da materiale assorbente (usualmente allumina) impregnato di fluoresceina. Quando la piastra viene utilizzata per una separazione, le tracce delle sostanze separate cromatograficamente ne bloccano la fluorescenza e, in questo modo, la loro presenza viene rivelata da aloni non fluorescenti.

Ma ha pure un uso in medicina. Sempre sfruttando la sua fluorescenza, viene utilizzata nella fluorangiografia, soprattutto per indagini delle patologie della retina dell’occhio. E rimanendo nello stesso campo per rilevare macchie latenti di sangue. Infine in certi paesi la impiegano durante le immersioni come repellente contro gli squali.