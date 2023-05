Jesolo, il Muretto rilancia le serate revival. Boom di richieste per gli anni ’90

Il mondo della notte si prepara: conto alla rovescia per il ponte del 2 giugno. E sarà di nuovo musica da ballare nel ricordo dei fasti nei locali della notte dai Sessanta in poi. Dal primo giugno torna il Muretto e già in questi giorni ci sono liste infinite di richieste per la serata organizzata dall’uomo della notte Nicola Parente che il 10 giugno rilancia “Solo per una notte” , appuntamento dedicato agli anni ’90. Prima ancora, al Muretto, si tornano a vivere i mitici decenni ’60, ’70 e ’80. L

a storica discoteca, fondata nel 1961, ha visto esibirsi artisti del calibro di Mina, Ray Charles, James Brown, Vasco Rossi, Adriano Celentano, Equipe84, per citarne alcuni.

La nuova gestione del locale ha deciso di omaggiare quei fantastici anni l’1 giugno con un grandissimo show a tema (“Imagine”), pensato e organizzato con I-Productions Events, storico ideatore del progetto visivo del party Flower Power, insieme al Pacha di Ibiza.

La serata sarà caratterizzata da tre momenti: cena dalle 20.30 con lo chef Tino Vettorello Gourmet, dopocena dalle 22, con lo show live di Alessandro Ristori & The Portofinos, musical dalla mezzanotte, con la selezione musicale dei dj di Ibiza Joan Ribas e Nicolas Ripoll.

Non una semplice selezione musicale, ma un vero e proprio evento a tema, in cui è fortemente consigliato un dress code da figli dei fiori. La discoteca aprirà quindi le porte ai nostalgici, ma anche ai giovani che vorranno ascoltare la musica dei Beatles, di Janis Joplin, dei Rolling Stones o dei Bee Gees.

Si continua il 2 giugno con The Martinez Brothers e Pastaboys per poi arrivare al 10 giugno quando Nicola Parente presenterà “Solo per una Notte”, format dedicato agli anni 90. La lista delle richieste per i tavoli al Muretto ha superato quota 200: un successo oltre ogni aspettativa che conferma l’esigenza di organizzare eventi anche per il target over 40.