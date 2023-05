Si schianta in moto contro un furgone, muore 68enne di Saonara

Moto contro furgone, un 68enne di Saonara perde la vita davanti al municipio di Vigonovo. Incidente mortale nel primo pomeriggio in via Roma, vicino al municipio del paese verso le 15,30. Vittima dell'incidente un motociclista, G.S., un uomo di 68 anni residente a Saonara nel Padovano.

Il fatto è capitato quando l’uomo a bordo di una Suzuki 600, per cause ancora in corsi di accertamento da parte dei carabinieri, si è schiantato contro il cassone di un camioncino che stava svoltando a sinistra.

Immediatamente sono scattati i soccorsi, sul posto è arrivato anche il sindaco Luca Martello, ma fin da subito si è capito che non c’era nulla da fare e ai sanitari arrivati sul posto non è rimasti che decretare il decesso.