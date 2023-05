Venezia: dopo la macchia verde, la Prefettura rafforza i controlli

In attesa delle analisi dei campioni d’acqua verde, durante un nuovo tavolo tecnico in Prefettura, in mattinata, è stato definito un piano per la tutela dei principali monumenti di Venezia. Un piano che consentirà anche di sviluppare anche altre attività di prevenzione per contrastare fenomeni come il moto ondoso è comportamenti irrispettosi del decoro urbano.

Il giorno dopo la colorazione verde delle acque del canal Grande, fenomeno che è durato dalle 9 alle 14 di domenica, Prefettura e forze di polizia oltre a lavorare per individuare il responsabile del tracciante finito in acqua, si sono riuniti per mettere a punto un piano che consenta di prevenire altri episodi del genere.

La riunione in Prefettura

Per ora nell’informativa inviata in Procura , non viene ipotizzato alcun reato. L’ARPAV dovrà stabilire il grado di tossicità del prodotto finito in canal Grande. Non viene escluso che si sia trattato di un errore o dell’azione di un solitario “arrabbiato” che vuole attirare l’attenzione su i mali che soffocano la città. Un’azione facile da mettere in pratica considerato che a Venezia non esiste un sistema fognario e quindi tutto ciò che viene gettato nei lavandini o nei water , finisce poi nei canali cittadini.

Ecco l'acqua del Canal Grande diventata verde fosforescente

«L'episodio - ha detto il Prefetto Michele Di Bari - va esaminato anche per procedere con misure preventive per evitare effetti emulativi perché Venezia è una vetrina mondiale e la bellezza va tutelata. Metteremo in campo uno sforzo straordinario - ha aggiunto - per effettuare controlli sui luoghi simbolo della città».

Le indagini, che sono state affidate alla Polizia locale, hanno dimostrato che il prodotto colorante può essere acquistato tranquillamente sul web, e che una modesta confezione da 250 grammi è sufficiente a produrre l'effetto visto domenica. Una persona che ne versa un cucchiaino, non vedendo l'esito immediatamente può scioglierne una dose eccessiva, provocando un effetto come quello avvenuto domenica.