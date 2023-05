Venezia, il messaggio che resta inascoltato

Fosse stato di notte e il colore il blu elettrico si sarebbe potuto pensare all’alga “noctiluca”, un microorganismo che, in certe condizioni, emette luce grazie a un particolare sistema enzimatico (detto luciferasi) che converte l’energia chimica in energia luminosa. Uno dei tanti meccanismi naturali, la “bioluminescenza”, che sembrano prodigi agli occhi dei profani ma anche di chiunque si lasci incantare dalla suggestione, dalla meraviglia.

Ma era di giorno, anzi una mattinata luminosa, con migliaia di barche pronte a partire per la Vogalonga, la grande festa della tradizione remiera lagunare, e il colore era il verde. Non quello della “Laguna verde”, l’olio su tela di Francesco Guardi del Poldi Pezzoli, che riproduce certe sfumature naturali dell’acqua, ma un verde fluorescente, comparso d’improvviso sul Canal Grande, vicino a Rialto, luoghi iconici quant’altri mai.

Proprio per questo, e dati i precedenti, in loco e altrove, il pensiero è subito corso a qualche performance che, come ormai spesso avviene, avesse scelto Venezia per farsi vedere agli occhi del mondo. Infatti, il Canal Grande così pittato ha preso a girare per i media, insieme alla domanda su chi ne fosse responsabile. Scartata la noctiluca, che forse sarebbe potuta venire in mente agli eccezionali curatori dello straordinario Museo di Storia Naturale del Fontego dei Turchi, che ospita un algario unico al mondo, si è immaginata un’azione dei giovani attivisti climatici. Tuttavia, lo hanno sempre fatto a viso aperto e spiegando perché.

Qui invece nessuno si è fatto vedere né lo ha rivendicato. Si è quindi pensato a una delle bravate che, con particolare frequenza negli ultimi tempi, propizi ai selfie diffusi via social, vengono ambientati nella “location Venezia” e poi sparati in rete. A molti piace. Ai veneziani no, infatti ormai il controllo dei residenti su questi atti è molto vigile, e l’attrezzatissimo sistema di video controllo della città di solito porta a identificare i responsabili e a sanzionare i più molesti.

Anche in questo caso è scattata la ricerca, il prefetto ha convocato un vertice con le forze dell’ordine mentre i vigili del fuoco e l’Arpa verificavano la natura del liquido e i possibili danni o rischi. Pare che non ce ne siano, almeno di gravi. Pare anche che la causa sia l’utilizzo di un liquido tracciante (la “fluorescina”), che serve a individuare perdite d’acqua nelle tubature.

Una causa banale, dunque, ancorché da imputare a qualcuno che l’ha usato imprudentemente, se non altro per l’allarme generato. Resta, a fine giornata, la conferma del possibile uso improprio della città, il suo essere esposta non solo a un “incidente” ma a un atto incosciente oltre che a un consapevole utilizzo della sua iconicità. Il fatto ha riportato alla memoria una lontana performance dell’artista argentino Nicolas Garcia Uriburu che, durante la Biennale d’Arte del 1968, percorse in barca il Canal Grande gettandovi un pigmento che rendeva fosforescenti i microrganismi presenti nell’acqua colorandola proprio di un verde fosforescente. Gesto che ripeterà altre volte in altre città, per segnalare la crisi ecologica che incombeva sul pianeta.

Di questa strana giornata veneziana dovrebbe restare proprio questo lontano messaggio di Uriburu: inascoltato allora, il messaggio suo e di altre voci, ripreso oggi da voci giovani e meno giovani e, più tragicamente, evidenziato dall’acqua scura di fango e inquinanti che ancora invade la Romagna come segno evidente e come drammatico “tracciante” del globale dissesto in cui siamo.