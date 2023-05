Sfilate d’auto e Vespe d’epoca, Claudio Cecchetto e tanti deejay a Jesolo per W l’Italia

Una spettacolare sfilata di auto, bici e vespe d’epoca di fronte all’Hotel Germania, la premiazione di Claudio Cecchetto, ospite illustre della manifestazione e, a seguire, in una staffetta si susseguiranno sul palco i dj che a Jesolo hanno fatto ballare intere generazioni e che per l’evento trasformeranno Piazza Milano in una discoteca sotto le stelle.

Il 3 giugno andrà in scena la quarta edizione di “Viva l’Italia”. L'idea di questo show nasce dall’intuizione di Tania Menazza titolare dell’Hotel Germania. W l’Italia vuole essere anche nel futuro un appuntamento ricorrente, una commemorazione importante.

Ecco con questo spirito il presidente del comitato Milano, Vincenzo Vizzini ha suggerito l’intuizione, di celebrare in questa edizione un’eccellenza italiana e con ancor maggiore orgoglio, veneta, il re della musica a tutto tondo, Claudio Cecchetto, che ha sempre avuto a cuore i giovani scoprendone i talenti, aiutandoli a fare delle proprie doti, il proprio successo… come racconta il suo libro “Il talento è un dono, il successo un mestiere”

Un premio quindi ad una carriera importante coronata da mille successi in svariati ambiti : è un disc jockey, produttore discografico, conduttore radiofonico, conduttore televisivo, editore e talent scout.

Conduttore di svariate edizioni dei più importanti festival musicali italiani, dalle tre edizioni del Festival di Sanremo alle 5 edizioni del Festivalbar, e di numerose trasmissioni musicali italiane. E’ il fondatore di Radio Deejay e Radio Capital,

L’evento partirà con una spettacolare sfilata di Auto, bici e Vespe d’epoca fronte Hotel Germania verso le 20.00 per continuare in via Levantina, Altinate, Piazza Torino e terminare con il gran finale in piazza Milano alle 21.30.

Ci sarà il saluto dell’amministrazione, la premiazione di Claudio Cecchetto, e a seguire rivedremo sul palco Dj Philly Paul, Stefano Perazzolo, Tony Urban, Giuliano Veronese, Dj Amorino, Dario Dedemo, Max Balbi, Claudio Stella, Marco Gally, Nicola Grassetto, Beppe Spatten e Marco Ossanna.

L’emozione sarà rivedere e riunire sul palco tutti coloro che hanno contributo alla storia passata e presente del mondo del divertimento della notte jesolana.



Un evento realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, il Comitato di Piazza Milano, l’associazione Avieri di Jesolo, Vittorio Dorigo del registro FIAT Referenza Venezia, con le sue spettacolari e bellissime auto d’epoca; gli amici delle bici storiche Bea che faranno sfilare, in perfetta tenuta da primo novecento, tanti ciclisti su incredibili biciclette, il Vespa club 6 giorni. Presentatore ufficiale della serata sarà Franco Dolce, altro artista veneto di rilievo, lirica rappresentata dalla stupenda voce tenorile Luca Foffano.