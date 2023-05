I consigli della campionessa: «Estate, il tempo giusto per rimettersi in forma»

Siamo giunti al termine della stagione sportiva e alcuni sport sono agli sgoccioli, come ad esempio il basket maschile o il calcio. Questo è il periodo dove gli atleti, allenatori e società tirano le somme su quanto avvenuto nell’arco della stagione. Abbiamo fino ad adesso analizzato la “vita” e il percorso di un atleta nel periodo di lavoro invernale; oggi analizzeremo il periodo estivo, diverso per ognuno di noi.

La fine della stagione è un buon momento per recuperare le energie e allo stesso tempo prepararsi: c’è chi è convocato in nazionale, chi decide di lavorare da solo o chi decide di prendersi un po' di tempo in più per riposare e prepararsi, in un secondo momento, alla stagione successiva.

L’estate è il momento perfetto per lavorare su se stessi, avere la possibilità di fare allenamenti ed esercizi mirati al miglioramento individuale e di crescita personale, non avendo da preparare le gare. Ogni atleta affronta questo periodo in maniera diversa, in base alle proprie possibilità, necessità ed età. Per un atleta di interesse nazionale, la bella stagione coincide con l’inizio degli appuntamenti importanti del periodo estivo, che, a seconda degli anni, possono essere Europei, Mondiali, o le Olimpiadi.

Questi impegni possono essere all’inizio dell’estate, oppure ad agosto e questo, ad esempio, cambia per quanto riguarda la preparazione atletico-fisica. Ho avuto finora la fortuna e la possibilità di far parte della squadra nazionale: soprattutto a livello giovanile, ma anche senior, il periodo di raduno è di circa un mese in preparazione alla competizione da disputare. In articoli precedenti abbiamo analizzato come il riposo sia importante, quanto un allenamento, ma, in questo caso, lo staff della nazionale è a conoscenza dell’annata trascorsa e i carichi di lavoro sono proporzionati, e pensati affinché nessuno vada in sovraccarico, arrivando così il più pronte possibile alle competizioni ufficiali.

È fondamentale il lavoro “dietro le quinte” per supportare ogni atleta. In questo caso il giocatore continua a mantenere la condizione ottimale per affrontare le competizioni, posticipando al termine della manifestazione, nel caso fosse all’inizio dell’estate, i giorni di riposo, per poi iniziare a lavorare individualmente.

Nel caso l’impegno fosse ad agosto, le vacanze dovranno slittare, in quanto il periodo precedente è il più importante e impegnativo per prepararsi. Gli atleti che invece lavorano da soli, soprattutto gli atleti in età adulta, molto spesso preferiscono affidarsi a professionisti in modo tale da migliorare le proprie caratteristiche tecniche e fisiche. Questo aiutaa perseguire l’obiettivo che si era prefissato all’inizio dell’estate.

Quando si è più giovani, invece, l’estate solitamente è il periodo dei camp, dove i ragazzini hanno la possibilità di imparare divertendosi, instaurando nuove amicizie e allo stesso tempo conoscere altre realtà e modi di lavorare sui propri punti deboli. Negli ultimi anni sono stata invitata come ospite a partecipare al Summer Camp di Cento e al Camp di alta specializzazione di pallacanestro femminile Pink is Better Basket School: è bello vedere tutti i ragazzini e le ragazzine vogliose di imparare e confrontarsi mantenendo sempre il sorriso.