Turismo, sul litorale una Pentecoste un po’ sottotono. Ponte del 2 giugno verso il tutto esaurito

Traffico e lunghe code verso Jesolo, domenica 28 maggio i nuovi arrivi per il fine settimana di Pentecoste. Molto bene i camping di Cavallino Treporti, presi d’assalto dai turisti tedeschi e austriaci. Si difendono bene Caorle e Porto Santa Margherita e anche Bibione. E hanno lavorato anche le strutture ricettive di Eraclea mare che ha solitamente una partenza un po’ a rilento rispetto alle altre spiagge. Tutta la costa veneziana si sta preparando alla stagione nel migliore dei modi da Bibione fino a Sottomarina.

Code e traffico

Gli alberghi di Jesolo sono al 70 per cento di tasso di occupazione. Si è parlato però di una Pentecoste ancora sottotono, prevedendo inizialmente maggiori afflussi per il Corpus Domini e il ponte del 2 giugno che precede la festività religiosa.

Domenica 28 maggio le prime auto si sono incolonnate già dall’uscita del casello di Noventa in direzione lido di Jesolo con traffico rallentato sulla bretella Noventa– San Donà per la rotatoria dei centri commerciali che rallenta molto i veicoli e che dovrà essere sostituita da un atteso sovrappasso. Stessa situazione di traffico intenso sulla Treviso Mare e lungo l’altra direttrice di ingresso. Code anche in via Roma destra e sinistra al lido di Jesolo verso Cavallino Treporti.

Le previsioni

Il sole velato dalle nubi non ha comunque trattenuto neppure i pendolari che sono giunti da tutto il Triveneto. Un fine settimana che si è “salvato” nonostante le premesse e che comunque non è ancora finito perché nella giornata di lunedì 29 maggio, quando inizia la festa di Pentecoste in Germania e Austria, dovrebbero esserci altre partenze da oltre i confini del Brennero e Tarvisio. Sono arrivati anche ospiti svizzeri e altoatesini.

«Siamo contenti», ha detto l’assessore al Turismo di Jesolo Alberto Maschio, «la località ha tenuto in questo fine settimana e comunque il tasso di occupazione è buono anche se molti speravano fosse più alto». Ci sono in ogni caso strutture ricettive che sono vicine al tutto esaurito.

«È una Pentecoste ancora sottotono», conferma il presidente dell’Aja, Pierfrancesco Contarini, ma comunque incoraggiante se pensiamo che arriveremo al tutto esaurito per il ponte del 2 Giungo e poi il Corpus Domini che consentirà un netto recupero».

La sicurezza

Gli ingressi regolamentati in piazza Mazzini dalla spiaggia stanno riscuotendo successo. Non si ci sono stati problemi di tensioni e violenze nonostante l’affollamento del sabato sera al lido.

Controlli serrati per alcolici e vetro, la polizia locale di Jesolo ha individuato solo un minore con dell’hashish alla stazione dei bus.

Locali e ristoranti

Sono le attività che hanno lavorato di più anche grazie al pendolarismo. «Ristoranti, bar e pizzerie, oltre ai chioschi», ha detto il presidente di Confapi Turismo nazionale, Roberto Dal Cin, «sono le attività che stanno lavorando davvero bene anche in questo periodo di bassa stagione non ancora sbocciato. Un bel segnale che dipende anche dalla massa di pendolari. Bene anche l’apertura stagionale di Caribe Bay all’insegna della solidarietà alle popolazioni dell’Emilia Romagna martoriate dal maltempo, con 10 euro del biglietto alla prima giornata donati alla Croce Rossa Italiana che è impegnata nelle operazioni di soccorso per le alluvioni».