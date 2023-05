Canal Grande a Venezia colorato di verde fosforescente, l’ipotesi liquido tracciante avvalorata da Arpav

Il liquido tracciante si acquista online, in polvere o concentrato, si può scegliere il colore e la quantità. Spiega Maurizio Vesco, direttore di Arpav Venezia: «Gli esami e le analisi sull’acqua del Canal Grande non sono ancora stati completati, ma propendiamo per questa ipotesi».

Che si tratti cioè di un tracciante composto da "fluoresceina sodica". «Lunedì affineremo le analisi, ma visibilmente e statisticamente dal riscontro avuto il liquido che ha colorato l’acqua va ricondotto a questa sostanza, con quel fenomeno di colorazione».

Quando si usa?

«Ha molti utilizzi, generalmente ne fanno uso gli idraulici per i tracciamenti. Lo utilizzano anche i consorzi di bonifica nei bacini di laminazione per vedere i movimenti dell'acqua, ma loro ce lo annunciano proprio perché sanno che si tratta di un evento visibile che potrebbe mettere in allarme».

Possibile che sia scivolato per sbaglio a qualche ditta?

«Ci sono le emergenze, eppure sembra strano di domenica, ma questo lo potranno dire altri».

Giorno festivo e zona centrale di Venezia, per catalizzare l’attenzione del mondo. Il “tracciante” può essere acquistato da chiunque sia un po’ pratico di dosaggi, ma ci sono per questo le schede tecniche.

«Qualche grammo, vale a dire un cucchiaino, colora venti litri di acqua, ma poi si diluisce, trova spazio e reagisce perché è molto solubile».

Come va via? «Possono servire anche un paio di giorni, perché si tratta di una sostanza che si “eccita” mediante i raggi ultravioletti».

E non farebbe male, sottolinea il responsabile di dipartimento: «Non inquina in linea di massima, tanto che appunto la utilizzano i consorzi e non è pericolosa, anche perchè altrimenti si sarebbero visti pesci morti e non è questo il caso». Se nessuno ha visto nulla e le telecamere non hanno “immortalato” avventori con taniche in mano, potrebbe essere stato gettato in acqua da una casa privata, da uno scarico di un appartamento o da una barca che lo ha versato in corsa. Tra le ipotesi avanzate, quella che provenga da uno scarico di una abitazione. Ma questo vorrebbe dire che c’è un collegamento con il canal Grande. Più difficile da una finestra liberarsi di una quantità simile di colorante.

Chiunque sia stato – sottolinea Arpav – ha movimentato una ingente spesa pubblica. Nelle prossime ore, comunque, le ulteriori analisi che saranno effettuate, potranno svelare con certezza le componenti del liquido e accertare che non ci siano fattori pericolosi per l’ambiente. Ieri, anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha fatto un tweet su quanto accaduto, rilanciando il vertice della prefettura sul verde fluo.