In settemila per l’edizione numero 47 della Vogalonga

Le imbarcazioni delle Remiere a fianco a kayak, sup e canotti gonfiabili dei turisti.

In settemila, a bordo di duemila barche, questa mattina al via della 47 esima edizione della Vogalonga.

Alle 9 è stato il tradizionale colpo di cannone sparato dall'isola di san Giorgio a dare il via alla manifestazione. Il percorso è sempre lo stesso da 46 anni. Cioè da San Marco a Sant'Elena, poi Certosa, Vignole, Sant'Erasmo, Burano, Mazzorbo, Murano e rientro in Canal Grande per il ponte dei Tre Archi e il Canale di Cannaregio. La Vogalonga di oggi è stata accompagnata dalla mobilitazione decisa dai comitati e associazioni remiere e della vela al terzo che fanno parte del gruppo Insieme contro il moto ondoso.

Bandiera bianca issata e partenza ritardata di mezz’ora per protestare contro il moto ondoso e per «prolungare la tregua in bacino San Marco», uno dei tratti maggiormente colpiti dal fenomeno insieme al canale della Giudecca, insieme alla Certosa, Sant'Elena,

Fondamente Nuove e Tessera.

Nel frattempo, primi provvedimenti contro i turisti arrivati in città per la manifestazione e protagonisti di comportamenti irrispettosi.

Sabato sera due francesi oltre ad essere stati sanzionati per aver fatto il bagno a San Martino di Castello, hanno ricevuto il Daspo urbano e quindi l'ordine di allontanamento dalla città. Arrivati per la Vogalonga con la loro canoa a bilanciere, oltre a ormeggiarla in riva hanno pensato di fare il bagno in canale.