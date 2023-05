A Meolo una folla di amici per l'addio al campione di canoa freestyle Max Benetton

Troppo piccola la chiesa di San Girolamo, nella frazione di Losson (Meolo), per ospitare amici e parenti che si sono dati appuntamento, sabato 27 maggio, per l’ultimo saluto a Massimo Benetton, il campionissimo di canoa freestyle che ha perso la vita durante una discesa in kayak lungo il torrente Aurino, in Alta Pusteria. In tantissimi sono rimasti sul sagrato della chiesa oppure si sono accomodati sulle sedie posizionate all’esterno della navata laterale, sul piazzale in sassi della chiesa (video Vianello)

01:13