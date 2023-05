Tassa sui decolli. Ryanair: «Tutti i voli a Treviso». Il Comune di Venezia: «Voglio vedere se gli conviene»

Il 26 maggio del 1998 atterrava a Treviso un volo partito da Londra Stansted. Sono passati 25 anni, e oggi la compagnia aerea irlandese Ryanair collega l’aeroporto trevigiano “Canova” a 44 mete. Tra queste non c’è ormai da molti anni Londra. E proprio le nozze d’argento tra la città e la regina del low cost sono l’occasione per riavvicinare la capitale britannica e la Marca

Per la verità, ad accelerare il processo, ci sta pensando l’extra-tassa d’imbarco da 2.50 euro per ogni passeggero del Marco Polo di Venezia istituita dal sindaco Luigi Brugnaro. Pochi euro che potrebbero spostarne centinaia di migliaia.

La minaccia di Wilson al Comune di Venezia

Eddie Wilson, amministratore delegat (la sigla ceo è in inglese) di Ryanair non ci gira tanto attorno: «Se dovesse restare l’extra-tassa faremo di tutto per spostare la tratta su Treviso», ha detto rispondendo all’appello lanciato pubblicamente durante la celebrazione dell’anniversario dal sindaco Mario Conte.

«Tutti mi chiedono il collegamento con Londra. Qualche avvicinamento c’è stato anche nelle scorse settimane, credo che ora la decisione stia maturando», ha aggiunto il sindaco di Treviso.

Il ceo di Ryainair: "L'incertezza sulla tassa di decollo rallenta i nostri piani"

Per lo scippo illustre sembra dunque tutto pronto. D’altra parte per una compagnia che del prezzo fa la ragione d’essere, 2. 50 di differenza sono determinanti. «La compagnia può mettere in campo ulteriori investimenti, ma questa incertezza congela i nostri piani. Ricordo che i 2,50 si aggiungono ad una tassa di 6,50 già esistente. Venezia diventa l’aeroporto più caro», prosegue Wilson.

«Questo significa tassare anche tutti i residenti di Venezia che usano l’aeroporto. È disincentivante, un danno per tutti. Abbiamo la volontà di investire e nuovi aeromobili in arrivo, ma abbiamo bisogno che le condizioni non peggiorino».

La partita sull’extra-tassa non è ancora chiusa. Save, che gestisce sia il Canova che il Marco Polo, ha impugnato la delibera del consiglio comunale che l’ha istituita, il Tar non ha concesso la sospensiva, «ma siamo fiduciosi», ha detto Monica Scarpa, amministratore delegato di Save. «La tassa non è ancora in vigore quindi i giudici non hanno ravvisato elementi di urgenza, attendendo di esprimersi nel merito».

Ma al Canova ieri c’era spazio solo per i sorrisi anche perché, come ha sottolineato Scarpa, «quest’estate torneremo ai numeri del 2019. Il Covid ci sembra già lontano, ma non dimentichiamo che l’aeroporto è rimasto chiuso per diciotto mesi». È stato il periodo più buio per lo scalo di Treviso, dal 1998 in poi rimasto chiuso solo un’altra volta per i lavori di ammodernamento.

All’epoca del primo volo per Londra, Ryanair era una piccola compagnia sconosciuta, trasportava 200 mila passeggeri all’anno. Nel 2023 farà volare 56 milioni di persone, avendone trasportate quasi 500 milioni negli ultimi 25 anni. E per Ryanair sarà un’estate da record per l’Italia con oltre 730 rotte (di cui 70 nuove) e oltre settemila voli settimanali da 29 aeroporti.

La risposta di Boraso: «Sicuro ti convegna?»

L’assessore Boraso invita a pranzo l’ad di Ryanair Eddie Wilson, perché si confronti con il Comune: «Gli strali della compagnia low cost sono fuori luogo» sbotta.

«Vogliono spostare tutti i voli su Treviso? Lo invito a pranzo in centro storico con me, così capirà quanto Venezia abbia bisogno di aiuto e si renderà conto che i 2 euro a passeggero della tassa andranno canalizzati a tutela della città, secondo me ci chiederà di passare a 5 euro».

Prosegue: «C’è un altro fattore da non tralasciare. Mi spiace per Treviso, ma i passeggeri che sbarcano al Canova non vanno a visitare Conegliano, con tutto il rispetto per Conegliano che è fantastica, ma vengono a Venezia a visitare la città più bella del mondo. E rischiano di sborsare di più delle Ztl che per norma nazionale devono pagare gli autobus, 400 euro a mezzo. Non so cosa convenga, penso la tassa d’imbarco di Tessera».

Chiude con un annuncio: «A giorni predisporrò un’ordinanza di divieto di accesso ai non residenti nella cittadina di Tessera». Per salvaguardarli da chi lascia l’auto per poi andare in Aeroporto.

