Salone nautico Venezia 2023: le novità. Ecco Impression 43 firmato Pininfarina. Azimut Benetti svela il mitico Verve 42

L’amore per il mare dei cantieri sloveni Elan Yachts e la passione per la velocità di Pininfarina. Al Salone di Venezia saranno presenti due progetti nati dalla collaborazione: Elan E6 e Impression 43.

L’Impression 43 è dotato di un moderno scafo a fascia larga e un piano velico progettato dallo studio di architettura navale Humphreys Yacht Design. Lo yacht ha grandi caratteristiche di navigazione anche paragonato a yacht di dislocamento più grande a pieno carico.

Salone nautico di Venezia 2023: cosa c’è. In scena 220 espositori e 300 imbarcazioni eugenio pendolini 27 Maggio 2023 eugenio pendolini

«Abbiamo voluto dare a questo progetto una forte connotazione sportiva, riuscendo, attraverso poche linee fluide, a dargli un carattere solido e unico» spiega Daniele Mazzon, chief transportation designer di Pininfarina. «Il risultato è una barca a vela dalle forme pure e dallo stile moderno, proiettato verso il futuro, che è la direzione verso la quale gli amanti della performance devono sempre guardare».

Il nuovo Elan Impression 43 disegnato da Pininfarina è un monoscafo da 43 piedi, pensato per essere confortevole e al contempo mantenere alte prestazioni e tecnologia di alto livello.

Uno yacht con interni spaziosi e luminosi e dal layout innovativo, che rendono questa pregiata barca il mezzo ideale per una vacanza all’insegna del comfort. Pininfarina è l’icona del design italiano nel mondo, ha contribuito a scrivere la storia dell’industria automobilistica mondiale.

Salone nautico Venezia: come muoversi. Le linee speciali, le occasioni e gli orari 27 Maggio 2023

Il Gruppo Pininfarina nasce nel 1930 e attraverso un lungo processo di crescita e trasformazione, si è evoluta da azienda artigiana a gruppo internazionale di servizi. Leader nel settore del lusso, quotato in borsa e parte della galassia Mahindra dal 2016, il gruppo Pininfarina continua ad essere il punto di riferimento del design automobilistico e industriale.

Fin dagli anni 80 Pininfarina si è affermata anche come leader mondiale nel settore nautico, disegnando interni ed esterni delle più esclusive barche a motore e a vela, sviluppando, nel corso degli anni, importanti collaborazioni con clienti come Beneteau, Primatist, Fincantieri, Rossinavi, Wally, Princess e Persico Marine.

Presente al Salone Nautico di Venezia anche l’innovativo 47 piedi Elan E6 firmato da Pininfarina. Uno yacht ad altissime prestazioni, con un design inconfondibile e tecnologiadi alto livello. Gli interni dell’Elan E6 sono stati ideati per vivere al meglio la vita in mare, senza rinunciare alla bellezza. Una barca lussuosa e ricercata, con uno stile moderno e forme sportive.

***

Giovanna Vitelli, presidente del Gruppo Azimut|Benetti

Azimut Benetti, virata green e il cuore a Venezia: il salone del centro Europa

«Sosteniamo il Salone Nautico di Venezia fin dagli esordi: il valore della location è indiscusso, ma desidero menzionare anche la grande professionalità dell’organizzazione e la capacità di creare un’esperienza coinvolgente per i visitatori».

Giovanna Vitelli, presidente del Gruppo Azimut|Benetti, presenta la partecipazione del suo gruppo al Salone Nautico. E aggiunge: «Pensiamo al Salone come a un evento internazionale, di richiamo soprattutto per il mercato mitteleuropeo e dell’Europa dell’Est».

Presidente Vitelli, quali novità presenterete a Venezia?

«Crediamo che il Salone Nautico di Venezia sia l’occasione giusta per l’anteprima europea del nuovo Verve 42. Un weekender da tredici metri che unisce, per la prima volta, la funzionalità e la velocità dei fuoribordo di tradizione americana con il glamour, la qualità e lo stile conviviale degli yacht di Azimut. Negli Stati Uniti sta riscontrando un successo straordinario e che, soprattutto, sta avvicinando alla nautica un pubblico più giovane».

Come si è chiuso il vostro 2022?

«È stato un anno straordinario: il valore della produzione del Gruppo Azimut|Benetti per l’anno nautico 2022/2023 è di 1,2 miliardi e per il ventitreesimo anno consecutivo siamo al primo posto della classifica dei produttori di yacht sopra i 24 metri (“Global Order Book”) stilata annualmente dal magazine “Boat International” sulla base della lunghezza totale degli yacht in costruzione. Penso che la ragione di questo primato sia da ricercare nella costante capacità di innovare»

Salone nautico Venezia 2023. Barche elettriche e raid storici: da Pavia e Montecarlo Davide Vatrella 27 Maggio 2023 Davide Vatrella

Quali prospettive per il 2023?

«Abbiamo inaugurato l’anno presentando Seadeck, la prima serie ibrida e la più efficiente mai realizzata da Azimut. È la sintesi di oltre venti anni di innovazioni sviluppate dal cantiere per abbattere le emissioni e i consumi energetici di bordo fino al 40% rispetto a una barca flybridge tradizionale di peso e dimensioni comparabili.

È stata concepita con un approccio olistico alla sostenibilità e per la prima volta mette insieme le soluzioni sviluppate dal cantiere, innovazioni tecnologiche in cui Azimut ha creduto prima dell’affermazione sul mercato, come le propulsioni Pod, e materiali riciclati e riciclabili. La pavimentazione in teak, ad esempio, verrà sostituita dal sughero».

Qual è l’andamento della nautica a livello mondiale?

«Il settore sta vivendo una fase molto positiva. Sono particolarmente orgogliosa di avere anticipato il momento, sia con Azimut che con Benetti: alcuni anni fa abbiamo previsto un cambio nella sensibilità degli armatori, un desiderio di riavvicinarsi alla natura e al mare.

Così abbiamo “aperto” le barche e introdotto innovazioni come l’Oasis Deck di Benetti, una poppa completamente aperta che scende fino a pelo d’acqua e che ha rivoluzionato lo stile di vita di bordo e i canoni del design nautico, generando un grande successo di mercato.

Oggi desideriamo che questo ritorno alla natura si traduca – per tutto il settore – in un impegno a ridurre le emissioni di CO2: oltre la metà della flotta di Azimut è costituita da Low Emission Yacht e sono firmati Benetti il più grande ibrido al mondo e anche il Green Yacht of the year 2022».

Quali sono i vostri mercati più importanti?

«La presenza del gruppo nei diversi mercati è molto equilibrata. Strategicamente, pensiamo che una distribuzione proporzionata tra i quattro mercati principali – America, Europa, Medio Oriente e Asia – sia uno dei fattori della crescita solida e sostenibile che contraddistingue Azimut e Benetti».

Da azienda familiare all’ingresso di un fondo di investimento: come vede il cantiere Azimut Benetti nei prossimi 5 anni?

«Abbiamo scelto Pif come partner strategico per la prossima fase di crescita dell’azienda, in un’ottica di collaborazione di lungo termine.

In futuro vedo un percorso evolutivo e coerente con il dna del gruppo: una governance solida ed efficiente, impegno nella riduzione delle emissioni e dell’impatto ambientale e, naturalmente, il prodotto sempre al centro».

La quotazione in Borsa è nel vostro futuro?

«Siamo stati molto corteggiati in questi anni e abbiamo valutato la partnership con Pif come la scelta più adatta a noi in questo momento. Se poi in futuro dovremo compiere passi ulteriori, potremo prendere in considerazione anche la Borsa, altrimenti no». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA